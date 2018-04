Poczta Polska sprawdzi samochody elektryczne. Największe w Polsce testy

Fot. materiały prasowe/Poczta Polska 20 samochodów elektrycznych Poczta będzie testować na ulicach Poznania, Warszawy, Rzeszowa, Białegostoku, Krakowa, Lublina, Łodzi, Gdańska, Wrocławia oraz Katowic

Poczta Polska rozpoczyna największe testy dostawczych samochodów elektrycznych w Polsce, które mają na celu sprawdzenie w praktyce parametrów dostępnych obecnie na rynku pojazdów zasilanych prądem elektrycznym i wybranie docelowych najbardziej korzystnych rozwiązań techniczno-użytkowych.

W ciągu najbliższych lat Poczta Polska chce stopniowo wymieniać swoją flotę na auta elektryczne. "Kluczowe w zakresie wprowadzania elektrycznych samochodów są ekologia oraz koszt eksploatacji, który powinien być niższy niż samochodów tradycyjnych" - czytamy w komunikacie. Spółka dodaje, że szuka najlepszego rozwiązania i chce nie tylko dostarczać przesyłki, ale także dbać o środowisko.

Do współpracy zostali zaproszeni producenci obecni na polskim rynku, którzy w swojej ofercie mają obecnie auta o ładowności do 800 kg z homologacją do poruszania się po drogach. Po raz pierwszy na tak dużą skalę zostanie sprawdzonych w praktyce tak wiele różnych modeli aut dostawczych siedmiu producentów dostępnych na polskim rynku. W pierwszym etapie testów będzie to dwadzieścia egzemplarzy ośmiu różnych modeli. W 2018 roku w planach jest przetestowanie około 50 pojazdów elektrycznych.

Drożyzna na stacjach paliw. Ekspert o powodach wzrostu cen

- Chcemy w ruchu ulicznym sprawdzić, czy elektryczne samochody dostawcze spełnią oczekiwania Poczty Polskiej. Będą je testowali listonosze, kurierzy i kierowcy rozwożący materiał do placówek. Zatrudniamy ok. 80 tysięcy pracowników w całym kraju, około 25 tysięcy to listonosze. Daje to duże możliwości zastosowania pojazdów elektrycznych. Niewiele podmiotów wykorzystuje rozwiązania logistyczne czy informatyczne w skali porównywalnej z Pocztą - mówi Prezes Zarządu Poczty Polskiej Przemysław Sypniewski.

Czytaj także: Poczta chce pozbyć się Banku Pocztowego. Zainteresowane zakupem mogą być państwowe banki

W teście elektrycznych samochodów dostawczych zorganizowanym przez Pocztę Polską wezmą udział marki: Renault, Nissan, Zeppelin Goupil, Melex, Citroen, Peugeot, KOMEL (konwertyk Instytutu Napędów i Maszyn Elektrycznych). Kierowcy Poczty Polskiej do końca czerwca będą sprawdzać m.in. ładowność, sposób ładowania akumulatorów oraz możliwą do przejechania liczbę kilometrów. Wyliczone zostaną również potencjalne oszczędności finansowe wynikające z wymiany floty na samochody zasilane alternatywnymi źródłami energii. Testowane samochody będzie można zobaczyć na ulicach Poznania, Warszawy, Rzeszowa, Białegostoku, Krakowa, Lublina, Łodzi, Gdańska, Wrocławia oraz Katowic. Oprócz aut przetestowane również będą różne rodzaje ładowarek i stacji ładowania.

Spółka współpracuje już z firmą Jeden Ślad produkującą skutery elektryczne i pojazdy trójkołowe, która zgłosiła się do II edycji programu dla start-upów pn. "GammaRebels powered by Poczta Polska". Pojazdy są już po pierwszej fazie jazd próbnych.

Elektryczne samochody mogą się sprawdzić szczególnie w tych miejscowościach, gdzie dla mieszkańców uciążliwością jest hałas drogowy i komunikacyjne zanieczyszczenie powietrza. Testowane modele są ciche, jak tłumaczy spółka w komunikacie, doskonale mogą się sprawdzić również w czasie nocnego transportu przesyłek.

Samochody elektryczne wykorzystuje już m.in. Royal Mail w Wielkiej Brytanii, Deutsche Post DHL w Niemczech oraz Grupa La Poste we Francji. Poczta Polska jest pierwszą państwową spółką, która organizuje tak duże testy pojazdów elektrycznych.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl