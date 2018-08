Niższa 9-proc. stawka CIT coraz bliżej. MF pod lupę weźmie z kolei obrót kryptowalutami

Fot. EAST NEWS Teresa Czerwińska duże zminy zapowiadała jeszcze wiosną tego roku.

Resort finansów chce wprowadzić wcześniej zapowiadane istotne zmiany. Z 15 do 9 proc. zostanie obniżony CIT dla małych spółek kapitałowych. Resort minister Czerwińskiej chce z kolei zaliczyć przychody z obrotu walutami wirtualnymi do przychodów z kapitałów pieniężnych.

Jak już pisaliśmy w money.pl obniżenie stawki CIT Teresa Czerwińska zapowiadała już w czerwcu. Teraz informacje o pracach nad projektem znalazły się już w wykazie prac legislacyjnych.

"Celem projektu jest realizacja zapowiedzi wyrażonej przez Rząd, w zakresie wprowadzenia nowej 9 proc. stawki w podatku dochodowym od osób prawnych. Takie podejście stanowi realizację rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która podkreśla wartość rozwoju przedsiębiorczości i wspierania przedsiębiorców, w szczególności z kategorii MŚP" - napisano wykazie cytowanym przez PAP.

W Polsce brakuje średnich firm. Winna polityka państwa





Rzeczywiście jak podczas kwietniowej konwencji PiS przekonywał premier Mateusz Morawicki, dzięki tym zmianom mały biznes ma dostać "paliwo na rozwój". Kogo konkretnie będzie to dotyczyło? Niestety zaledwie kilku proc. małych firm. Wszystko dlatego, że większość jest jednak płatnikami PIT.

W tym samym dokumencie zmieniającym ustawy podatkowe, MF chce, by przy podatku dochodowym od osób fizycznych zaliczyć dochody z obrotu wirtualnymi walutami.

Ma się tak dziać nawet wtedy, gdy osiągane one będą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Jak podaje PAP do przychodów z obrotu walutami wirtualnymi nie będą zaliczane przychody podmiotów prowadzących działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług np. w zakresie wymiany walut wirtualnych i środków płatniczych i wymiany walut wirtualnych na inne waluty wirtualne.

Opodatkowaniu będzie jednak podlegał dochód, co oznacza, że uwzględniane będą wydatki związane z obrotem walutą wirtualną.

Wcześniej jak już pisaliśmy w money.pl w specjalnym komunikacie ministerstwo ogłosiło, że każdy przypadek sprzedaży lub wymiany kryptowalut podlegać będzie pod podatek od czynności cywilnoprawnych.

Obowiązek jego uiszczenia należy do kupującego. Jest to suma równa 1 proc. wartości rynkowej nabywanego prawa majątkowego zbywanej kryptowaluty. Jednak gdy umowa dotyczy jej zamiany a nie sprzedaży, to wtedy podatek płacą obie strony transakcji.

