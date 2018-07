Podatki od nieruchomości w górę w 2019 r. Wzrosną też opłaty lokalne i podatki od środków transportowych

Fot. Adam Burakowski/REPORTER/EAST NEWS Podwyżki w najmniejszym stopniu odczują mieszkańcy bloków.

Podatek od nieruchomości w 2019 r. wzrośnie o 1,6 proc. O tyle samo w górę pójdzie podatek od środków transportowych, czyli ciężarówek i autobusów, a także opłaty lokalne. Wzrost podatków w przyszłym roku wynika z poziomu inflacji w pierwszym półroczu tego roku.

Główny Urząd Statystyczny ogłosił, że inflacja w pierwszym półroczu wyniosła 1,6 proc. Na tej podstawie zostaną ustalone górne stawki różnych podatków i opłat lokalnych, które będą obowiązywać w przyszłym roku.

Samorządy mogą, ale nie muszą przekroczyć ustalonych kwot, wyliczając stawki podatków lokalnych. Maksymalne stawki stosują między innymi Warszawa, Kraków, Poznań i Gdańsk.

Jak pisze "Dziennik Gazeta Prawna", stawki podatku od mieszkań i domów jednorodzinnych pójdą w górę o symboliczny grosz. Za metr kwadratowy gruntu zapłacimy 49 groszy, a za metr kwadratowy powierzchni użytkowej 78 gr. Jeśli działka ma 10 arów, to podatek zwiększy się o 10 zł.

Gdy w budynku znajduje się także miejsce postojowe z osobną księgą wieczystą, stawka podatku za tę powierzchnię wzrośnie o 12 gr na metrze. Stawka podatku wyniesie 7,89 zł za metr kwadratowy. W przypadku typowego 50-metrowego mieszkania i 20-metrowego miejsca postojowego wzrost opłat wyniesie 2,90 zł.

Głębiej do kieszeni sięgną przedsiębiorcy. Stawka podatku za metr kwadratowy powierzchni komercyjnej wzrośnie o 37 gr do 23,47 zł. Przynajmniej wzrost stawki za metr kwadratowy gruntu będzie symboliczny. Opłata wzrośnie o 1 gr do 92 gr. W przypadku 200-mettrowego biura wzrost kwoty podatku wyniesie 74 zł.

