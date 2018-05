Czy podpałka na grilla może nam zaszkodzić? Kilka rad na majówkę

Fot. Andrzej Zbraniecki Podpałka na grilla może być niebezpieczna. Jak już ją stosować, to tę naturalną

Jak najlepiej rozpalić grilla? Podpałka do grilla jest coraz częściej stosowanym rozwiązaniem. Zapytaliśmy ekspertów, czy na pewno podpałki dobrze wpływają na jedzenie, a więc i na nasze zdrowie.

Grillowanie na świeżym powietrzu od lat należy do ulubionych zajęć Polaków w cieplejsze dni. Niestety, jedzenie potraw z grilla niekoniecznie jest zdrowe. - A już na pewno łączenie piwa z kiełbasą do zdrowych nie należy, zwłaszcza dla wątroby - mówi Katarzyna Payerhin, dietetyczka z Naturhouse Polska.

A jak na nasze zdrowie wpływają podpałki, bez których coraz więcej osób już nie wyobraża sobie grilla?

Podpałka na grilla. Zdrowa czy nie?

Zdaniem specjalistów, najbardziej niebezpieczne w procesie grillowania jest to, że na węgiel kapie tłuszcz. - Powstają wtedy dioksyny, które mogą być rakotwórcze - mówi money.pl dietetyczka Aneta Strelau.

Co mają do tego podpałki? Ich celem jest wzniecanie ognia. Jeśli więc stosuje się je tyko na początku, do rozpalenia grilla, to nie są tak niebezpieczne. Gorzej, gdy wykorzystuje się je, gdy na górze jest już mięso.

- Główną zasadą bezpiecznego dla zdrowia grillowania jest to, że smażymy na martwym ogniu. Czyli gdy już ogień się wypali - mówi nam onkolog dr Grzegorz Luboiński.

Jak jeszcze się zabezpieczyć przed szkodliwymi skutkami grilla? Najlepiej włożyć mięso na aluminiową tackę, aby tłuszcz nie kapał na węgiel. - Co do samego aluminium i jego wpływu na jedzenie też mam wątpliwości. Ale czy jest jakaś alternatywa? - pyta retorycznie doktor Luboiński. - Ewentualnie zamiast takiej tacki można zastosować folię [przyp. red. aluminiową], najlepiej zrobić w niej kilka dziurek widelcem przed grillowaniem - dodaje Katarzyna Payerhin.

Najlepsza podpałka? Naturalna podpałka!

Z sezonu na sezon jest coraz więcej rodzajów podpałek - są więc podpałki płynne, najczęściej parafinowe czy żelowe. Ich użycie jest niezwykle proste - wystarczy ułożyć na ruszcie brykiet lub węgiel, polać go podpałką i zapalić. Są również podpałki białe, zwykle kerozynowe lub parafinowe, które wyciska się z opakowania w podobny sposób co tabletki. Trzeba na ruszcie rozłożyć kilka takich kostek i rozpalić. Są jeszcze podpałki brązowe, z bardziej ekologicznych materiałów, oraz szare, z płyty wiórowej.

Które z nich są najlepsze dla naszego zdrowia? - Żadne - odpowiada Aneta Strelau. - Jeśli już chcemy podpalać grilla, to najlepiej róbmy to drewnem - dodaje.

Wtóruje jej dr Grzegorz Luboiński. - Drewno będzie zdecydowanie najlepsze. Będziemy mieli pewność, że nie ma tam tych najbardziej szkodliwych i rakotwórczych substancji. To przecież sama natura. Nie musimy się nawet przejmować, gdy na tym drewnie będzie trochę żywicy - mówi. Eksperci wskazują też, że korzystanie z drewnianych podpałek jest najkorzystniejsze dla środowiska.

A może po prostu grillowanie jest niebezpieczne i najlepiej jest po prostu z niego zrezygnować? - Albo poszukać alternatywy. Na przykład grille elektryczne powodują, że nie będziemy narażeni na szkodliwe dioksyny - mówi nam Aneta Strelau.

Za najzdrowsze i najbezpieczniejsze grillowanie uznaje się używanie grilla gazowego. - Badania wskazują, że mięso przyrządzane na tego typu grillach nie posiada w składzie żadnych węglowodorów aromatycznych, czyli jest zdrowsze - uważa Katarzyna Payerhin.

Dodaje też, że jeśli raz na jakiś czas zdecydujemy się na grillowanie, to nie będzie to dla nas tak bardzo szkodliwe. - Ale grillujmy powoli. Jeśli chcemy to zrobić jak najszybciej, na jak największym ogniu, to nie wpłynie pozytywnie na nasze zdrowie.

- Nie dajmy się w tym wszystkim zwariować - wzywa z kolei dr Grzegorz Luboiński. - W końcu całe generacje jadły potrawy z rusztu. Grillowanie nie musi być koniecznie złe czy rakotwórcze, warto po prostu robić to z głową - dodaje.

