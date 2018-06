Podróbki zalewają Polskę. Tracą handlowcy i Skarb Państwa

Fot. Marie Van den Meersschaut Polacy najczęściej kupują podrabiane ubrania, buty, alkohol i kosmetyki

Rocznie z powodu sprzedaży fałszywek do polskich handlowców nie trafia 11,4 mld złotych - wynika z raportu Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Skarb Państwa traci zaś na podróbkach ok. 2 mld złotych.

"Dziennik Gazeta Prawna", która cytuje raport, podkreśla, że kwota 11,4 mld złotych to 12 proc. całej sprzedaży w sprawdzonych przez unijny urząd sektorach gospodarki. Największe straty ponoszą producenci leków, odzieży, wina, wyrobów spirytusowych, kosmetyków i smartfonów.

Z kolei Skarb Państwa traci z tytuły nieodprowadzanych podatków. - Podróbki są najczęściej sprzedawane z użyciem zagranicznych portali, które przyjmują pełną kwotę za produkt, nie odprowadzając żadnego podatku. Od podrobionych win i wyrobów spirytusowych traci się również wpływy z akcyzy - wskazuje Mariusz Korzeb, wiceszef Federacji Przedsiębiorców Polskich i ekspert ds. podatkowych.

Czarny rynek nie stoi w miejscu

Eksperci podkreślają, że choć służby są coraz bardziej wyczulone na podróbki, to walka z nimi jest jak syzyfowa praca. - Czarny rynek przecież nie stoi w miejscu. Zauważalnym trendem jest rozpraszanie transportów na mniejsze, wykorzystywanie nowych kanałów przerzutowych i wreszcie przenoszenie biznesu do internetu - mówi Marta Koremba, partner w polskim biurze Bird&Bird.

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) uważa, że problemy ze ściganiem producentów i sprzedawców podróbek biorą się w dużej mierze ze społecznego przyzwolenia na ich obecność. Co 10. Europejczyk przyznaje, że kupuje podróbki, najczęściej dlatego, że "oryginały są za drogie". Aż 41 proc. osób w wieku 15 - 24 lat uważa, że akceptowane jest kupowanie fałszywek, gdy cena oryginału jest wysoka - wskazuje "Dziennik Gazeta Prawna".

Fałszywe leki to już plaga

Polacy najczęściej decydują się na podrabiane ubrania, buty, alkohol i kosmetyki. Często nieświadomie zaś kupujemy fałszywe leki i smartfony. - Fałszywe leki sprzedawane przez internet to prawdziwa plaga. Główny Inspektorat Farmaceutyczny oszacował kilka miesięcy temu, że ok 50 proc. produktów kupowanych poza aptekami, to podróbki - mówi Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Raport EUIPO wskazuje, że większość podróbek trafia do Polski z zagranicy. Pisze też o działających w naszym kraju grupach przestępczych przelewających tanie wina do droższych butelek lub produkujących fatalnej jakości kosmetyki i chemię gospodarczą.

