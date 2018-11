Podwyżki prądu w 2019 r. są pewne. W rękach prezesa URE decyzja, czy wyniosą nawet 30 proc.

Do URE wpłynęły cztery wnioski o zgodę na nowe cenniki za prąd na przyszły rok. O najwyższe podwyżki wnioskują firmy, które sprzedają więcej energii, niż są w stanie same wyprodukować, a więc muszą kupować ją w hurcie – informuje "Dziennik Gazeta Prawna".

Dlaczego ceny mogą tak znacząco pójść w górę? "DGP" wskazuje na m.in. drożejący węgiel, z którego wytwarzamy 80 proc. energii w Polsce oraz prawa do emisji CO2, które we wrześniu doszły do 25 euro za tonę, podczas gdy jeszcze pod koniec 2017 r. wynosiły zaledwie kilka euro.