Pół miliona Polaków może stracić mieszkanie. Rzecznik Praw Obywatelskich pisze do ministra

Fot. Adam Burakowski/REPORTER/EAST NEWS W najbardziej radykalnym scenariuszu dach nad głową może stracić pół miliona osób.

Adam Bodnar wystąpił do ministra infrastruktury z kolejną prośbą o uregulowanie sytuacji prawnej osób zajmujących lokale spółdzielcze na gruntach nienależących do spółdzielni - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

To kolejna odsłona problemu, który gazeta nagłośniła w marcu.

Dotyczy on właścicieli mieszkań spółdzielczych w budynkach leżących na gruntach, do których spółdzielnia nie ma prawa własności ani prawa użytkowania wieczystego (grunty są na przykład własnością miasta).

Za sprawą ubiegłorocznej nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych ludzie ci tracą prawo do członkostwa w spółdzielni. Według ekspertów taka sytuacja może w radykalnym scenariuszu prowadzić do tego, że stracą dach nad głową.

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar w liście do ministra Andrzeja Adamczyka nie jest aż tak radykalny, ale wskazuje on na szereg problemów.

"Zachodzi realna obawa, iż wykreślenie tych osób z rejestru członków spółdzielni spowoduje odebranie przysługujących im uprawnień. Zostaną one pozbawione wpływu na funkcjonowanie spółdzielni i współdecydowanie o jej działalności, np. odnoszących się do zarządzania majątkiem, dostępu do dokumentów, uprawnienia do żądania przedstawienia przez spółdzielnię kalkulacji wysokości opłat itp." - napisał Bodnar.

"DGP" zaznacza, że pominięcie w ustawie tych mieszkańców to oczywiste niedopatrzenie. Dlatego niezbędna wydaje się nowelizacja.

W założeniu przyjęte we wrześniu ubiegłego roku przepisy miały poprawić sytuację członków spółdzielni i osłabić pozycję prezesów. Jak pisaliśmy, w myśl nowych przepisów członkiem spółdzielni staje się każdy, kto ma mieszkanie lokatorskie lub własnościowe.

