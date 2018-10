Polacy nie chcą pracować w polskich firmach. Dobrych pieniędzy szukamy u niemieckiego pracodawcy

- Czynniki, które silniej niż narodowość determinują atrakcyjność pracodawcy to: atrakcyjne wynagrodzenie, stabilność, bliskość lokalizacji, przyjemna i sprzyjająca rozwojowi atmosfera i kultura firmy – tłumaczy Karolina Flaht-Soroka z Nielsena. – To oczywiście najbardziej namacalne cechy firm, pod którymi kryją się głębsze potrzeby, takie jak: poczucie bezpieczeństwa, możliwość pełnego wykorzystania i rozwoju swoich kompetencji, potrzeba wpływu, ważności, poczucie, że wykonywana praca ma większy sens i służy do realizacji jakiegoś istotnego celu – dodaje.