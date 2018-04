Raty malejące zamiast równych to znacząco mniej odsetek od kredytu do spłacenia - przekonuje w programie "Money. To się liczy" Bartosz Turek z Open Finance. Za każde 100 tys. złotych w kredycie na 30 lat płacimy 80 tys. złotych odsetek przy ratach równych. W przypadku rat malejących jest to ok. 14 tys. mniej.

