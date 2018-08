Nowi członkowie zarządu Polenergii

Fot. Flip Franssen Polenergia zajmuje się m.in. pozyskiwaniem energii z OZE

Rada nadzorcza Polenergii powołała Roberta Macieja Nowaka i Jacka Suchenka na członków zarządu spółki.

"Polenergia S. A. informuje, że 8 sierpnia 2018 roku, rada nadzorcza spółki powołała dwóch nowych członków zarządu spółki, tj. Roberta Macieja Nowaka i Jacka Suchenka" - czytamy w komunikacie.

Robert Nowak jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z Zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Poprzednio był wiceprezesem ds finansowych w spółkach Autostrada Wielkopolska SA i Autostrada Wielkopolska II SA, a od 2012 r. również prezesem zarządu spółki Autostrada Wielkopolska II SA, zarządzających dwoma odcinkami autostrady płatnej A2 od Świecka do Konina. Ma za sobą również 10 letnie doświadczenie w bankowości, podano także.

Natomiast Jacek Suchenek jest absolwentem Politechniki Warszawskiej na kierunku Sieci i Systemy Elektroenergetyczne. Od 2017 roku pełni funkcję prezesa zarządu w EXPO Factor Sp. z o.o. Od roku 2005 związany z Qumak SA. W 2013 roku został powołany do zarządu spółki na stanowisko wiceprezesa odpowiedzialnego za Pion Realizacji. Od roku 1999 pracował w Ster-Projekt (obecnie część Asseco).

To nie pierwsza zmiana w zarządzie spółki w ostatnim czasie. Niespełna miesiąc temu do rady nadzorczej weszło pięć nowych osób. Były to Marta Schmude-Olczak, Hans Schweickardt, Kajetan D'Obyrn, Michał Kawa oraz Dominika Kulczyk. Córka Jana Kulczyka kontroluje ponad połowę akcji spółki energetycznej.

Polenergia - notowana na GPW - jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia.

