Pieniądze dla policji. Rząd zapłaci funkcjonariuszom jeśli nie przejdą na emeryturę

Protest policjantów, potocznie nazywany ”psią grypą”, kiedy funkcjonariusze masowo przechodzili na zwolnienia lekarskie, doprowadził do porozumienia z rządem. Zgodnie z jego ustaleniami zrezygnowano m.in. z progu ukończonych 55 lat uprawniających do emerytury na rzecz 25 lat służby.

Rząd nie ujawnia kwot, jednak ”Wyborcza” ustaliła, że mają one wynieść 50 proc. przysługującej emerytury. Jak wylicza dziennik, średnio emerytowany policjant dostaje 3,4 tys. zł brutto. To oznacza, że dodatek do pensji funkcjonariusza, który zostanie w służbie, wyniesie około 1,7 tys. zł.

To średnia, ale - jak podkreśla "Wyborcza" - emerytury części policjantów sięgają i 4-5 tys. zł. W takich przypadkach co miesiąc doliczano by do pensji 2-2,5 tys. zł. W sumie więc pensje mogłyby wrosnąć do 7 tys. brutto.