Polimex dogadał się z GDDKiA. Będzie rozliczenie roszczeń

Fot. Łukasz Szelag/REPORTER/EAST NEWS Wzajemne spory w sprawie budowy autostrad się kończą

Po ośmiu latach wymawiania umów i spraw sądowych Polimex i GDDKiA w końcu doszli do porozumienia. Wzajemne roszczenia o wartości ponad pół miliarda złotych mają być rozliczone.

Polimex-Mostostal i jego konsorcjum (Doprastav AS, MSF Engenharia i MSF Polska) doszli do porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Wzajemne roszczenia mają w ten sposób zniknąć.

Ugody dotyczą roszczeń o łącznej wartości 613 mln zł z powództwa Polimeksu oraz 511 mln zł z powództwa GDDKiA.

- Ugody z GDDKiA będą zawarte przed sądem w ramach poszczególnych postępowań sądowych z GDDKiA, w konsekwencji czego postępowania zostaną umorzone - podała spółka.

Zawarcie ugody, a co za tym idzie, umorzenie poszczególnych postępowań wymaga zgody właściwego sądu, przed którym prowadzone są postępowania. Ponadto, w związku z zamiarem zakończenia sporów z GDDKiA, spółka wraz z konsorcjantami doszły do porozumienia co do konieczności uregulowania kwestii związanych z występującymi pomiędzy nimi roszczeniami. Te powstały (lub mogą powstać) z tytułu "wykonywania przez poszczególne podmioty prac w zakresie ww. umów" - napisano w komunikacie.

W opinii Polimeksu powyższe ugody nie powinny mieć negatywnego wpływu na wynik EBITDA.

Roszczenia dotyczyły umów, których przedmiotem były projekt i budowa autostrady A1 Stryków - węzeł "Tuszyn", drogi ekspresowej S69 na odcinku węzeł "Mikuszowice" - Żywiec oraz budowy autostrady A4, odcinek Rzeszów (węzeł Rzeszów Wschód) - Jarosław (węzeł Wierzbna).

Umowy na budowę tych dróg podpisano w 2010 roku. W 2012 r. Polimex popadł w tarapaty, bo okazało się, że za bardzo zbił ceny kontraktów przy rosnących kosztach materiałów. Jego największym akcjonariuszem została państwowa Agencja Rozwoju Przemysłu. Część inwestycji szykowanych na Euro 2012 spółce udało się oddać, ale na inne nie wystarczyło środków. GDDKiA wypowiadała umowy. Sprawy trafiły do sądów.

Obecnie największymi akcjonariuszami jest porozumienie firm pod kontrolą państwa, czyli Enei, Energi, PGNiG i PGE, które mają łącznie 66 proc. akcji.

