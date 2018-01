Morawiecki i Rafalska zajmą sie seniorami. Przedstawili dokument

Fot. Slawomir Kaminski / Agencja Gazeta Osoby starsze znalazły się w zainteresowaniu rządu

Polska ma stać się państwem opiekuńczym. Tak przynajmniej wynika z zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego, który prezentował założenia rządowej strategii polityki senioralnej. Nie usłyszeliśmy jednak żadnych konkretów.

"Polityka społeczna wobec osób starszych do 2030 r." – to tytuł nowego dokumentu przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Określa on kierunki działań, które ma w najbliższych kilkunastu latach podejmować rząd w zakresie służby zdrowia, polityki demograficznej, rynku pracy.

Morawiecki i Rafalska o polityce senioralnej

Szef rządu, który o dokumencie mówił podczas konferencji prasowej zorganizowanej wspólnie z Elżbietą Rafalską, ocenił, iż dokument jest krokiem w kierunku stworzenia "de facto państwa opiekuńczego, które wdraża zasady społecznej gospodarki rynkowej". - Niektórzy twardogłowi ekonomiści mogą być przerażeni - dodał.

Premier @MorawieckiM w #KPRM: Bardzo się cieszę, że w ten sposób tworzymy państwo opiekuńcze, państwo, które wdraża społeczną gospodarkę rynkową. -- Kancelaria Premiera (@PremierRP) 23 stycznia 2018

Jak wskazała szefowa resortu rodziny, stworzenie kompleksowej polityki senioralnej jest niezbędne ze względu na pogłębiający się proces starzenia się społeczeństwa. Do 2050 r. niemal co drugi Polak będzie miał więcej niż 60 lat.

Dokument, jak mówiła Rafalska, opiera się o "3 filary: bezpieczeństwo, aktywność i solidarność". Teraz zostanie on poddany konsultacjom społecznym. W trakcie konferencji nie usłyszeliśmy jednak żadnych szczegółów związanych z konkretnymi wydatkami.

Minister @E_Rafalska w #KPRM: „Polityka społeczna wobec osób starszych do 2030 r.” to kompleksowy dokument oparty o 3 filary: bezpieczeństwo, aktywność i solidarność. #seniorzy pic.twitter.com/PQFINhsgsN -- Ministerstwo Rodziny (@MRPiPS_GOV_PL) 23 stycznia 2018