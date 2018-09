To Turcy, nie Chińczycy mają zbudować północną obwodnicę Krakowa. GDDKiA wybrała nowego wykonawcę

GDDKiA wybrała nowego wykonawcę północnej obwodnicy Krakowa. Ma to być konsorcjum złożone z tureckiej firmy Gulermak i polskiej Mosty Łódź. Poprzednio inwestycje chcieli wykonać Chińczycy, ale konkurenci się odwołali. Odwoływać się można i od nowej decyzji Dyrekcji.

Turecko-polskie konsorcjum chce zbudować obwodnicę za 1,4 mld zł. To już jednak kolejne rozstrzygnięcie w sprawie krakowskiej inwestycji. 5 lipca jako najlepszą wybrano ofertę konsorcjum chińsko-polskiego - Stecol Corporation z Chin oraz Polbud-Pomorze.

Oferta opiewała na 1,3 mld zł. Jednak od tej decyzji odwołali się konkurenci - i to skutecznie.