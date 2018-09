Morawiecki chce ściągać Polonię do Polski. "Jedyna polityka imigracyjna, którą chcemy prowadzić"

Fot. Radek Pietruszka Premier chce ściągać do kraju Polaków, którzy osiedlili się za granicą

Ściąganie Polonii do kraju to "jedyna polityka imigracyjna, którą w realny sposób chcemy prowadzić" - mówi premier. Chce "umożliwiać" powroty Polakom, którzy wyjechali z kraju niedawno, jak i tym, których dziadkowie wieki temu musieli uciekać w wyniku historycznych zawirowań.

- Jedyna polityka imigracyjna, którą w realny sposób chcemy prowadzić, to udostępnianie możliwości powrotu do Polski tym Polakom, którzy wyjechali lub na skutek dramatycznych zdarzeń historycznych znaleźli się poza ojczyzną - mówił premier podczas spotkania z młodzieżą polskiego pochodzenia z Litwy, Ukrainy oraz Białorusi.

- Chcemy, żeby jak najwięcej z nich wracało - to jest ta imigracja powrotna Polaków do ojczyzny, do matek, ojców, czasami do swoich dzieci, otwieramy przed nimi drzwi, ale również tych Polaków, którzy zostali poza granicami Polski - mówił premier w Ostródzie.

Czytaj też: Polacy za granicą zarabiają coraz więcej. Do kraju przesyłają jednak mniej

Pomysł na biznes: polski portal budowlany w Holandii. Zobacz wideo:



Premier jednak nie sprecyzował, co oznacza "umożliwianie powrotów" Polakom, którzy wyjechali pracować do innych krajów Unii Europejskiej. Podkreślił jednak, że jego rząd stale pracuje nad rozwiązaniami dla tych Polaków i potomków Polaków, których sytuacja jest znacznie trudniejsza. - Czasem Polska została tam gdzieś, chociaż granice się przesunęły. Dla tych Polaków mamy rekordową liczbę Kart Polaka. W zeszłym roku było to 10 tys. kart, dzięki którym nasi rodacy mogli osiedlić się w naszym kraju - mówił premier.

Czytaj też: "Polskie oszustwo" w Holandii. System zachęca do wypychania pracowników na bezrobocie

- Staramy się polskość zagospodarować, ale i wszystkich Polaków do Polski z powrotem zaprosić, także tych, którzy w dawniejszych pokoleniach mieli swoich przodków polskich i wiemy, że się Polską bardzo interesują - mówił też szef rządu.

Szacuje się, że nawet poza Polską, na różnych kontynentach, może żyć nawet 20 milionów Polaków.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl