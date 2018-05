Polska arystokracja to nie tylko Czartoryscy. Oto, co robią i posiadają inni

Fot. Bartosz Krupa/East News O Czartoryskich jest naprawde głośno. A co robią inni polscy arystokraci?

Polska arystokracja kojarzy się obecnie przede wszystkim z Czartoryskimi. Perypetie rodziny nie schodzą z czołówek gazet, ale przecież to niejedyna rodzina ze szlachetnym rodowodem. Oto, co robią i co posiadają inne rodziny.

Czym może się pochwalić polska arystokracja? - Jaka arystokracja? - może ktoś spytać. W końcu w po II wojnie światowej ich majątki zlikwidowano i nawet osoby ze wspaniałymi nazwiskami stały się szarymi obywatelami komunistycznej Polski. Zresztą, już wtedy większość byłych szlachciców była za granicą.

- Ja bym rozróżnił zresztą termin arystokracja od szlachty. Arystokracja to przecież teoretycznie "rządy najlepszych", choć w praktyce różnie to z tym bywało - zwraca uwagę Michał Bartłomiej Korsak, prezes Związku Szlachty Polskiej.

Co się więc dzieje z potomkami książąt i arystokratów? Mogą liczyć na tak dobre traktowanie ze strony państwa jak Czartoryscy, czy raczej to samo nazwisko jest ich największym kapitałem?

"Polacy coraz przychylniej postrzegają rodziny arystokratyczne". Zobacz wideo



Polska arystokracja. Czartoryscy niejedno mają imię

Obecnie żyją potomkowie Adama Jerzego Czartoryskiego, niegdysiejszego ministra spraw zagranicznych Imperium Rosyjskiego oraz Konstantego Adama Czartoryskiego. Do rodu tego pierwszego należy właśnie Adam Karol Czartoryski oraz jego córka Tamara. Obecnie, za sprawą sprzedaży kolekcji, rodzina nie schodzi z czołówek polskich mediów. Mimo, że ci Czartoryscy mają niewielkie związki z Polską, a mieszkają za granicą.

Co innego potomkowie księcia Konstantego Adama. Oni mieszkają w Polsce i udzielają się w życiu publicznym. Stanisław Czartoryski, obecnie na emeryturze, był przez większość kariery dyplomatą, zajmował nawet stanowisko ambasadora RP w Norwegii.

Jego córką jest natomiast Anna Czartoryska-Niemczycka, znana piosenkarka i aktorka. Jest rozpoznawalna jednak nie tylko z pracy na scenie, ale również z powodu męża. Michał Niemczycki to syn Zbigniewa, właściciela Curtis Group i jednego z najzamożniejszych Polaków.



PAP/Stach Leszczyński (na zdj. Anna Czartoryska-Niemczycka)

Czy Czartoryscy od Konstantego Adama, podobnie jak ci od Adama Jerzego, również walczą o zwrot szlacheckiego majątku? Na pewno robią to w mniej kontrowersyjny sposób, ale w 2013 roku udało im się odzyskać barokowy pałac z XVII wieku w Konarzewie, niegdyś należący do księcia Romana Jacka Czartoryskiego. Nie odzyskali jednak pałacu sami - współwłaścicielami zostało kilkanaście innych osób.

Lubomirski. To nazwisko pomaga w biznesie

Z historią Polski nierozerwalnie łączy się też ród Lubomirskich. Pierwsze wzmianki o rodzinie sięgają jeszcze X wieku. Jednak ród zapisał się również w bardziej współczesnej historii. Książę Eugeniusz Lubomirski, który po II wojnie osiadł w Wielkiej Brytanii, był nawet kandydatem na prezydenta Polski na uchodźstwie.

Potomek rodu, Jan Lubomirski-Lanckoroński, wybrał karierę w biznesie i prowadzi działającą w branży nieruchomości Grupę Landeskrone. Szlacheckie nazwisko na pewno pomaga w biznesie, ale na tym nie kończy się działalność Lubomirskiego-Lanckorońskiego. Prowadzi również Fundację Książąt Lubomirskich.



PAP/ Darek Delmanowicz (na zdj. Jan Lubomirski-Lanckoroński)

Czym się zajmuje fundacja? Jak twierdzą jej władze, "kontynuowaniem i rozwijaniem działalności charytatywnej prowadzonej od wieków przez rodzinę". Ale i podtrzymywaniem pamięci o rodzie. - Bardzo wiele gmin, organizacji lokalnych i innych placówek z całego kraju zwraca się do mnie lub do fundacji z prośbą o zaangażowanie w życie ich społeczności. Przejawia się to nie tylko poprzez nasze uczestnictwo w konkretnych wydarzeniach, ale i w sposób bardziej trwały- np. nadawanie nazw ulic na cześć postaci z rodu książąt Lubomirskich - mówi w rozmowie z money.pl Jan Lubomirski-Lanckoroński.

Krzewienie wiedzy o Lubomirskich zapewne ma sens, bo o historii rodu wiele osób nie ma pojęcia. Do takich osób należą nawet... członkowie tego rodu. Na przykład Alexi Lubomirski o swoim szlachetnym pochodzeniu miał się dowiedzieć dopiero jako dorosły mężczyzna. Jego matka pochodzi z Peru, a on sam jest dziś wziętym fotografem.

Tyszkiewiczowie, Ossolińscy i Rey

Trudno stwierdzić na ile w osiągnięciu sukcesu Janowi Lubomirskiemu-Lanckorońskiemu pomogło nazwisko i pochodzenie. Nie on jedyny jednak prowadzi swój biznes. Henryk Grocholski jest współwłaścicielem kancelarii prawnej Nobilis Partners. Według niektórych mediów, Grocholskim udało się odzyskać na przykład stołeczny Hotel Europejski. Zaprzeczył temu jednak Henryk Grocholski w rozmowie z money.pl. A czym się zajmuje sama kancelaria? - Prowadzimy różne sprawy, reprywatyzacja wcale nie jest naszą główną działalnością - mówi nam Grocholski.

Znane, intrygujące nazwisko pomaga nie tylko w biznesie, ale również w show-biznesie. Najbardziej znanym potomkiem szlachciców jest pewnie Beata Tyszkiewicz, córka Krzysztofa Marii Tyszkiewicza i Barbary z Rechowiczów. Ale i innym potomkom arystokratów udało się odnieść sukces w świecie rozrywki i mody. Tomasz Ossoliński jest znanym projektantem mody, a Mikołaj Rey, potomek Mikołaja Reja, jest kucharzem w programie Dzień Dobry TVN.



East News/Marcin Jurkiewicz

Co ciekawe, potomkowie arystokratów raczej unikają polityki. Wyjątkiem jest Konstanty Radziwiłł, który wywodzi się z rodu Radziwiłłów herbu Trąby. Do niedawna był on ministrem zdrowia w rządzie Beaty Szydło. Na szczeblu samorządowym natomiast karierę zrobił niewątpliwie Marcin Zamoyski. Był dwukrotnie prezydentem Zamościa i raz wojewodą zamojskim.

Czy polscy arystokraci ze sobą jakoś współpracują, wspierają się? Zdaniem Jana Lubomirskiego-Lanckorońskiego, jak najbardziej - Kontynuujemy tradycję, przyjaźnimy się, działamy i współpracujemy z rodzinami arystokratyczny z Polski i całej Europy - mówi w rozmowie z money.pl.

Polaków o szlachetnych nazwiskach łączy coś jeszcze. Nikt nie zgadza się, by rozmawiać o obecnym zamieszaniu wokół rodu Czartoryskich, a właściwie to wokół części tego rodu.

