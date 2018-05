Komisja Europejska podnosi prognozy wzrostu polskiej gospodarki. Mamy piąte miejsce w Unii

Fot. AP Wzrost gospodarczy w tempie 4,3 proc. PKB daje Polsce piąte miejsce w Unii Europejskiej

W tempie 4,3 proc. PKB ma rozwijać się polska gospodarka. Komisja Europejska podniosła prognozy dla Polski na ten rok. Deficyt pozostanie na niezmienionym poziomie.

Wzrost gospodarczy na poziomie 4,3 proc. PKB daje Polsce piąte miejsce w Unii razem ze Słowacją. Wyprzedzają nas: Malta, Irlandia, Słowenia i Rumunia.

Portal polskieradio.pl przypomina, że w lutym Bruksela prognozowała wzrost o jedną dziesiątą punktu procentowego niższy.

Przytacza też analizę Komisji Europejskiej dotyczącą naszego kraju, która prognozuje, że pozytywne warunki gospodarcze powinny się utrzymać.

- Inwestycje i konsumpcja będą głównymi czynnikami wzrostu gospodarczego, wspieranymi przez szybki wzrost płac, wysoki poziom zaufania konsumentów oraz unijne fundusze strukturalne - oceniają unijni eksperci.

Komisja przewiduje jednak, że polska gospodarka wyhamuje w przyszłym roku do poziomu 3,7 procent PKB.

Na stabilnym poziomie utrzymać ma się deficyt finansów publicznych, który wyniesie 1,4 procent PKB. W ocenie Komisji nie poprawi się natomiast deficyt strukturalny, który w tym roku wzrośnie do poziomu 2,2 procent PKB.

Spadać ma dług publiczny. W tym roku ma on wynieść 49,6 procent PKB, czyli ma być o jeden punkt procentowy niższy w porównaniu z ubiegłym rokiem. W przyszłym roku ma być niższy o kolejne pół punktu procentowego.



Również Bank Światowy niedawno poprawił prognozy rozwoju dla Polski. I to kolejny raz w tym roku. Jeszcze w styczniu Bank Światowy poprawiał poprzednie prognozy wzrostu polskiej gospodarki w 2018 r. z 3,6 proc. do 4,0 proc. Wystarczyły trzy miesiące, by i one okazały się nieaktualne. Obecnie instytucja szacuje, że PKB będzie o 4,2 proc. wyższy niż w 2017 roku. W 2019 roku wzrost ma wynieść 3,7 proc. i tu też nastąpiła poprawa o 0,2 pkt. proc.

Rząd entuzjastycznie komentował dane Banku Światowego. Podniesienie przez Bank Światowy prognozy wzrostu PKB w tym roku do 4,2 proc. z 4,0 proc. i w 2019 do 3,7 proc. z 3,5 proc. jest potwierdzeniem dobrego stanu polskiej gospodarki i dobrego zarządzania w gospodarce - ocenił w rozmowie z PAP minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

