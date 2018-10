Polska na pierwszym miejscu na świecie w wydatkach socjalnych. Zaskakujący raport

Fot. Andrzej Zbraniecki Premier Mateusz Morawiecki ma powody do zadowolenia

Uznana organizacja humanitarna Oxfam przygotowała raport, w którym ocenia, jak państwa niwelują przepaść między biednymi a bogatymi. Okazuje się, że pod względem wydatków socjalnych to Polska znalazła się na szczycie.

W swoim raporcie "The Commitment to Reducing Inequality Index 2018" Oxfam zbadał zaangażowanie państw w redukcję nierówności. Żeby to ocenić, wziął pod uwagę trzy aspekty: wydatki na cele społeczne, czy w kraju są progresywne podatki, a także wysokość płacy minimalnej i prawa pracownicze.

Na podstawie ocen w poszczególnych kategoriach Oxfam stworzył zbiorczą ocenę zaangażowania w niwelowanie nierówności. W rankingu ogólnym najlepsza okazała się Dania, a za nią uplasowały się Niemcy, Finlandia, Austria i Norwegia. W pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze Belgia, Szwecja, Francja, Islandia i Luksemburg. Polska jest dwudziesta.

Nasz kraj okazał się natomiast najlepszy w jednym z trzech badanych przez Oxfam aspektów - w wydatkach socjalnych. Okazuje się, że pod tym względem wygrywamy ze wszystkimi, nawet z drugą na tej liście Finlandią czy trzecią Francją.

Trudno nie dopatrzyć się w tym sukcesie roli programu 500+. Jak wynika z danych GUS, coraz mniej Polaków żyje w skrajnym ubóstwie. W zeszłym roku było 4,3 proc., a rok wcześniej - 4,9 proc.

Z kolei z raportu "Przewidywane skutki społeczne 500+: ubóstwo i rynek pracy" przygotowanego pod koniec 2016 roku przez polski oddział Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu wynika, że program 500+ aż o 94 proc. zmniejszył skrajne ubóstwo wśród dzieci.

