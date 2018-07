Polska spółka zamierza podbić Chiny. 11 bit studios ma umowę z Tencentem

Fot. Andrzej Hulimka/REPORTER headline: Spółka z warszawskiej giełdy ma szanse na sukces w Chinach

Polski producent i wydawca gier komputerowych, spółka 11 bit studios podpisała umowę z chińskim gigantem. Dzięki niej Tencent będzie wyłącznym dystrybutorem gry „Moonlighter” na rynku Chin.

Krótki komunikat zarządu spółki 11 bit studios notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych wywołał błyskawiczny efekt. Wartość akcji spółka podskoczyła z 461,50 zł do nawet 472 zł. Ostatecznie dzień 11 bit studios zakończył wynikiem 469,50 zł za akcję.

Wszystko za sprawą podpisania umowy z największą na świecie korporacją inwestycyjną - chińskim Tencentem. To gigant inwestujący m.in. w e-commerce, media społecznościowi, fintechy i właśnie gry komputerowe oraz mobilne. W portfelu firmy konkurującej na globalnym rynku m.in. z Apple czy Facebookiem znajdują się marki takie, jak np. WeChat. Wartość giełdowa spółki to ponad 470 mld dol.

Zobacz też materiał o nowej strategii GPW:

"Zarząd 11 bit studios S.A. informuje, że Spółka podpisała umowę z Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited dotyczącą dystrybucji gry >>Moonlighter<< na terytorium Chin” – czytamy w komunikacie. Na mocy umowy Tencent stanie się wyłącznym dystrybutorem gry w Chinach. Najpierw jednak tamtejsze Ministerstwo Kultury wyda o niej pozytywną opinię.

Nawiązanie współpracy z Tencentem to dla polskiej firmy spora szansa na chińskim rynku. W końcu większość jej menedżerów to członkowie niepodzielnie rządzącej Państwem Środka Komunistycznej Partii Chin. 11bit Studios to producent gier na platformy stacjonarne i mobilne. Spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW w grudniu 2015 r.