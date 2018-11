Polski senior wymyka się stereotypom. Z internetem za pan brat

Dziś nad Wisłą żyje prawie 9,4 mln seniorów. To oznacza, że co czwarty Polak ma przynajmniej 60 lat. W 2050 roku będzie to już 13,7 mln osób, czyli około 40 proc. obywateli.

Kantar i Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej postanowili sprawdzić, jak seniorzy zachowują się w roli konsumentów. W raporcie Silver Book 2019 przebadali również tych, którzy w wiek emerytalny wejdą za kilka lat. Do grupy seniorów wciągnięci zostali zatem już nawet 55-latkowie.

Z danych GUS wynika, że grupa 55+ w Polsce to już prawie 12 mln. To oznacza, że w niektórych krajach Europy mieszka mniej ludności ogółem niż w naszym kraju osób 55+. Mowa tu chociażby o Portugalii, Szwajcarii, Grecji, Czechach czy Węgrzech.

Internet dla seniora

Autorzy badania wskazują, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu życie dzieliło się na 20 lat nauki, 30 lat pracy i 5 lat emerytury. Dziś ten ostatni okres wydłużył się już do około 20 lat. A to niesie za sobą zmiany w zachowaniach seniorów na rynku.

- Zrywamy ze stereotypizacją w myśleniu o gospodarce senioralnej i o rynku dla seniorów. To nie tylko opieka długoterminowa i sanatoria w Ciechocinku – mówi Marzena Rudnicka, prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej. - Senior jest klientem, jak każdy inny - w sklepie spożywczym czy w banku. Ma telefon komórkowy i gdzieś mieszka, czyli również jest odbiorcą prądu, gazu, a coraz częściej internetu.

Zobacz także: Emerytury - czasami lepsza jednorazowa wypłata niż groszowe świadczenie

Właśnie w sieci seniorzy spędzają dużo swojego czasu. Z badania wynika, że aż 85 proc. seniorów korzysta regularnie z poczty elektronicznej. Na tym jednak nie koniec ich obecności w internecie.

Aż 7 na 10 osób powyżej 55. roku życia zarządza swoimi finansami sprzed ekranu komputera i ma dostęp do bankowości internetowej. 65 proc. z nich wykorzystuje sieć do porównywania cen produktów, a niewiele mniej – do zakupów online. Zanim jednak do zakupu dojdzie, to jeszcze jest czas na poszukiwanie informacji o markach i poszczególnych produktach.

Nieco rzadziej seniorzy wykorzystują internet do rezerwacji biletów na wydarzenia kulturalne. Tak robi co trzeci z nich. Podobnie jak kupowanie lub sprzedawanie na aukcjach internetowych. Nieco ponad 20 proc. z nich wykorzystuje sieć do gier komputerowych i doładowania telefonów komórkowych.

Podziel się

Nieliczni natomiast komentują przeczytane artykuły, ściągają programy lub inne pliki oraz publikują zdjęcia w mediach społecznościowych.

Życie towarzyskie

Myli się ten, kto myśli, że na emeryturze lub w podeszłym wieku całymi dniami przesiaduje się w domu przed telewizorem. Albo rozwiązuje krzyżówki czy szydełkuje w fotelu bujanym.

Z badania Kantara i KIGS wynika, że przedstawiciele grupy 55+ wcale nie różnią się pod tym względem od statystycznego Kowalskiego. Jak wygląda ich plan dnia? Do 10 rano są w domu, a później ich dzień wypełniony jest różnymi zajęciami. Basen, wyjście do kawiarni czy restauracji. Do domu wracają dopiero w okolicach godziny 21.

Gdzie najczęściej chodzą seniorzy? Tu na przestrzeni ostatnich lat nie zmieniło się wiele. Kiedyś zainteresowanie wyjściem do centrum handlowego przejawiało ledwie 12 proc. z nich. Teraz jest to blisko 40 proc.

Na popularności zyskują również restauracje i bary szybkiej obsługi oraz kawiarnie sieciowe i lokalne (po 15 pkt. proc. wzrostu względem 2007 roku). Ludzie dojrzali częściej również chodzą do kina oraz na inne wydarzenia kulturalne (wystawy, opera, teatr).

"Stypendyści ZUS"

W ostatnich latach przyjęło się, by ludzi w okolicach sześćdziesiątki nazywać "seniorami". Ale im samym niekoniecznie się to podoba. Przynajmniej nie wszystkim. Szczególnie, że wielu 55- czy 60-latkom wciąż daleko do stereotypowego obrazu seniora.

"Senior zawiera podtekst pejoratywny", "to ktoś, kto już się trochę wyłącza", "nie utożsamiam się z określeniem senior" – mówią przedstawiciele tej grupy wiekowej. A może babcia? Albo dziadek? "Tak to można mówić w rodzinie".

Niektórzy nieco żartobliwie nazywają się "stypendystami ZUS”, inni chcą, by mówić o nich jak o „osobach dojrzałych".

Badanie Silver Book 2019 zostało przeprowadzone na bardzo dużej próbie. Co miesiąc ankietowanych było 1700 osób, bo w ciągu roku daje liczbę prawie 20 tys. badanych. Wyniki raportu zostały zaprezentowane na IV Kongresie Gospodarki Senioralnej.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Tagi: emeryci, seniorzy, emerytura, konsumpcja, wiadomości , gospodarka , gospodarka polska

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące

Napisz komentarz

Wybrane dla Ciebie