Polskie Koleje Linowe wyłączają kolejkę na Kasprowy. Potrzebny przegląd techniczny

Fot. annaspies/Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)

Od poniedziałku aż do 14 listopada kolejka na Kasprowy Wierch będzie nieczynna. Przed Sezonem zimowym PKL będą dokonywać przeglądów i remontów kolejek linowych.

Co roku na przełomie października i listopada Polskie Koleje Linowe przeprowadzają remonty i przeglądy techniczne wszystkich kolejek. Ta prowadzącą na Kasprowy Wierch będzie nieczynna od poniedziałku do 14 listopada - informuje Polska Agencja Prasowa.

Zobacz też: Kolejka niezgody na Kasprowy Wierch. Fiasko rozmów

"Celem wykonania planowych remontów zapobiegawczo-konserwacyjnych oraz przeglądów urządzeń i obiektów kolei linowej Kasprowy Wierch wprowadzona zostanie przerwa w ruchu pasażerskim" – podały Polskie Koleje Linowe.

Do foodtrucka w drodze nad Morskie Oko

Zobacz także: Ile warte są Polskie Koleje Linowe. "350-400 mln zł"

W kolejnych dniach wyłączane będą kolejne trasy. Do 9 listopada nieczynna będzie kolej linowo-terenowa na Palenicę w Szczawnicy oraz kolejka na Górę Parkową w Krynicy-Zdroju. Do 26 listopada nie skorzystamy z wjazdu na Mosorny Groń w Zawoi, a od 12 do 23 listopada na górę Żar w Międzybrodziu Żywieckim – informuje PAP.