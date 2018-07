Mieli wspierać rolników, inwestują w kolejkę na Kasprowy. Kupili 45 tys. akcji

Fot. annaspies/Flickr (CC BY-NC-ND 2.0) Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ubiegł prezesa PKL. Miał do tego prawo

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa inwestuje w kolejki linowe. Kupił właśnie 45 tys. akcji Polskich Kolei Linowych - spółka jest znana przede wszystkim z tego, że wozi turystów na Kasprowy Wierch.

Początkowo akcje PKL chciał kupić jej prezes - Janusz Ryś, ale jako osoba prywatna. Jednak Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa miał prawo do pierwokupu takich akcji i właśnie z tego prawa skorzystał. Gwarantuje to ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Mówi ona, że jeśli ktoś sprzedaje nieruchomości rolne powyżej 0,3 hektara, to pierwokup ma właśnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Takie prawo przysługuje również na zakup akcji spółek, jeżeli posiada ona grunty rolne.

Co się zmieni w PKL po sprzedaży 45 tys. akcji przez spółkę Altura z Luksemburga?

Zdaniem prezesa, któremu nie wyszedł zakup akcji, niewiele. - Zmiana akcjonariusza w tak nieznacznym stopniu w żaden sposób nie wpłynie na funkcjonowanie spółki - powiedział Polskiej Agencji Prasowej prezes spółki Janusz Ryś. Kapitał akcyjny PKL wynosi łącznie 17 mln 270 tys. akcji.

PKL mają liczne grunty rolne, przede wszystkim tereny pod trasami narciarskimi na przykład w Zakopanem, w Kościelisku, Szczawnicy czy Międzybrodziu Żywieckim. W 2013 roku PKL przejęła spółka Altura. Prywatyzacja znanego operatora budziła jednak sporo kontrowersji, a prominentni politycy PiS zapewniali, że spółka "z powrotem trafi w polskie ręce".