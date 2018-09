Miała być duma, jest kłopot. ORP Orzeł w nieustającej naprawie

Fot. Wojciech Strozyk/REPORTER ORP Orzeł pięć lat temu trafił do remontu. Od tego czasu wypłynął tylko raz. Na paradę.

Okręt podwodny ORP Orzeł miał być chlubą polskiej marynarki wojennej. Tymczasem minęło już pięć lat, odkąd jednostka trafiła do naprawy. Nie ma pewności, czy okręt jest sprawny i czy w razie potrzeby, byłby w stanie bronić kraju - podaje portal gazeta.pl.

W 2013 roku okręt ORP Orzeł skończył służbę i trafił do naprawy. Prace miały zakończyć się po dwóch latach. Trwają do dziś. Jak opisuje gazeta.pl, choć okręt już pływa, to nie ma pewności, na ile jest sprawny.

OGLĄDAJ: Ucieczka ORP Orzeł. Mija dokładnie 79 lat

Jednostka wyszła w morze w czerwcu tego roku. Był to pierwszy raz od trwającej od pięciu lat przerwy. Wyjście jednak nie trwało długo i było związane z paradą.

Czytaj też: Topnieje polska siła na morzu. Czas się kończy, a nowe okręty wciąż za horyzontem

W jakim stanie jest okręt? Rzecznik 3. Flotylli Okrętów, komandor podporucznik Radosław Pioch tłumaczył, że ORP Orzeł ma za sobą test O1. Oznacza to gotowość do wyjścia na morze, a także przygotowanie załogi do szkolenia oraz realizacji zadań.

CZYTAJ: Świdnik oferuje smigłowce dla marynarki. "Życzymy MON konsekwencji w podejmowaniu decyzji"

Finalnym sprawdzianem ma być test O2. Zaliczenie go oznacza, że okręt jest gotowy do walki. Jednak, jak przypominają specjaliści, do tego wszystkie systemy muszą działać sprawne. I tu zaczynają się komplikacje.

Niesprawne systemy

Komenda Portu Wojennego w Gdyni, która zajmuje się obsługą okrętów, przyznaje, że nie ma chętnych do przetargów na naprawy. Tymczasem remontu wymagają trzy kluczowe obszary. Chodzi o hydroakustykę, peryskopy i część instalacji elektrycznej, która została uszkodzona w zeszły roku w pożarze.

Przetargi ogłoszono w czerwcu. Wstępnie zgłosiły się trzy konsorcja. Marynarka chciała wykonania prac do końca listopada 2019 roku. Niestety, chętni wycofali swoje oferty. Nieoficjalnie mówi się, że powodem miały być nierealistyczne terminy stawiane przez wojsko. Przetarg unieważniono we wrześniu i do dziś nie ma informacji, czy zostanie rozpisany nowy.

Flota w wieku emerytalnym

Okręt ORP Orzeł ma 33 lata. Nigdy nie był modernizowany. Pomimo tego, jest uznawany za najsilniejszą polską jednostkę podwodną. Marynarka dysponuje jeszcze dwoma jednostkami Kobben, które w przeszłości służyły Norwegii. Obie mają jednak już po ponad pół wieku. W najbliższych latach mają zostać wycofane.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Książka pt. Łowcy z kotłowni. Dziki świat finansowych naciągaczy już w księgarniach. Kto przeczyta, nie da się oszukać