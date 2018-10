Poznań Game Arena. Największe spotkanie fanów elektronicznej rozrywki w Polsce

Poznań Game Arena 2017

Wartość polskiego rynku gamingowego według szacunków to już ponad 2 mld dolarów. Ta kwota nie oddaje jednak prawdziwej wartości, jaką generuje branża będąca naszą wizytówką eksportową. Zdecydowana większość kopii polskich gier znajduje nabywców za granicą. Przekonamy się o tym podczas Poznań Game Arena, imprezy organizowanej przez Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Od 12 do 14 października Poznań będzie miejscem święta gamingowego, rozrywki multimedialnej i nowoczesnych technologii. Poznań Game Arena to największe targi komputerowe w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem liczby wystawców, zwiedzających i powierzchni.

– W tym roku na PGA zaprezentuje się 220 wystawców. Spodziewamy się 80 000 fanów rozrywki multimedialnej i profesjonalnych zwiedzających nie tylko z Polski, ale z większości krajów obecnych na globalnej mapie gamingu – mówi Łukasz Wołonkiewicz, Dyrektor Poznań Game Arena. – PGA ma już ponad 14-letnią historię, którą zbudowaliśmy łącznie z ponad 440 000 polskich i zagranicznych fanów sprzętu i produkcji.

180 mld dolarów do 2021 roku

Światowy rynek gamingowy globalnie już przerósł wartością rynek filmowy czy muzyczny. W tym roku 2,3 miliarda graczy na świecie wyda na gry 137,9 miliarda dolarów. Oznacza to wzrost o 16,2 mld dolarów, czyli o 13,3 proc. w stosunku do roku poprzedniego - wynika z prognoz analitycznej firmy Newzoo (źródło: „Global Games Market Report”).

Zdecydowana większość tych wydatków pochodzi od graczy używających mobilnych kont - 70,3 mld dolarów. Smartfony stanowią 80 proc. tej kwoty, czyli 56,4 miliarda dolarów, pozostałe 20 proc. pochodzi z tabletów. Tegoroczne wydatki na gry na konsole mają wzrosnąć do 34,6 miliarda dolarów w 2018 roku, a gry na PC przyniosą 32,9 miliarda dolarów przychodów.

Prognozy na najbliższe trzy lata są bardzo optymistyczne. Według Newzoo w 2021 r. gracze wydadzą ponad 180 mld dolarów. 57 proc. tej kwoty będzie pochodziło od użytkowników mobilnych kont, 19 proc. od użytkowników PC-tów, a 22 proc. od posiadaczy konsol.

Polska ma potencjał, ale wyprzedza nas Iran

Według firmy analitycznej Newzoo Polska zajmuje 24. miejsce w światowym rankingu rynków gier. Szacowana wartość naszego rynku to 546 mln dolarów. Z pozoru to niewiele, biorąc pod uwagę, że Polska ma 38 mln mieszkańców, z których 30 mln ma dostęp do internetu.

Tuż przed nami jest Iran z 82 mln mieszkańców, z czego 49 mln posiada dostęp do Internetu, którego rynek gier szacuje się na ponad 600 mln dolarów. A tuż za nami Wietnam (ludność 96 mln, dostęp do sieci ma 52 mln), którego rynek jest wart 490 mln dolarów. Nie mówiąc już o dużo mniejszej Holandii - 16 mln użytkowników internetu, wartość rynku 608 mln dolarów. Specjaliści twierdzą jednak, że raport Newzoo nie oddaje w pełni specyfiki polskiego rynku.

- Polacy preferują gry na PC. Newzoo widzi Polski rynek jako 24. na świecie, ale ciągną nas tam w dół statystyki dotyczące rynku gier mobilnych. Raport Steam Spy za 2017 rok pokazuje, że w grach tworzonych przez niezależnych twórców na PC jesteśmy na 9. miejscu globalnie pod względem wielkości sprzedaży, a nawet na 7. pozycji pod względem przychodów ze sprzedaży. Polska wyprzedza tu Rosję i Brazylię. Choć wolumen sprzedaży mamy nieco niższy, to cena detaliczna jest wyższa. Dlatego też na PGA przybywa wystawców z zagranicy - mówi Jakub Marszałkowski z zarządu Fundacji Indie Games Polska, organizator Game Industry Conference w Poznaniu, największego wydarzenia B2B w Europie Środkowej i Wschodniej.

Perspektywy naszego rynku gier są jednak bardzo obiecujące. Według ekspertów coraz lepsza koniunktura i rosnąca zamożność społeczeństwa sprawia, że wydatki na gry powinny stale rosnąć.

PGA 2017

Najlepszy dowód to frekwencja na Poznań Game Arena. W 2012 r. wydarzenie zgromadziło 35 tys. zwiedzających. 5 lat później było ich już ponad 70 tys.

- Sektor producentów gier w Polsce szacowałbym obecnie na przeszło 400 studiów i około 6000 ludzi. W Indie Games Polska regularnie organizujemy ich obecność na najważniejszych wydarzeniach branżowych, czy to na świecie czy właśnie teraz na PGA i wydaje się, że mamy dobry przegląd tego co się dzieje. Z każdym naborem na kolejne targi ujawniają się studia, o których wcześniej nie wiedzieliśmy, a które mają grę wyprodukowaną przynajmniej do połowy i chcą ją zacząć promować. Tempo wzrostu w tej branży jest ogromne - dodaje Jakub Marszałkowski.

Według organizatora Game Industry Conference fenomen polskiego biznesu gier polega na tym, że zdecydowana większość firm nie myśli jedynie o polskim rynku, tylko o ekspansji. Gry stały się polską marką eksportową, a według szacunków Jakuba Marszałkowskiego 95 proc. kopii polskich gier sprzedaje się poza granicami kraju.

Giełda to tylko część rynku

Producenci gier to coraz bardziej liczna grupa na polskiej giełdzie. Wielu z nich właśnie tam szuka kapitału na rozwój, oferując w zamian swoje akcje i możliwość śledzenia ich rozwoju. Dziś na głównym parkiecie GPW notowanych jest 9 firm z branży, a na NewConnect 14. Kolejne 4 planują wkrótce na giełdzie się znaleźć.

Mimo tak dużej reprezentacji, która ma obowiązek raportowania i publikacji wyników, to tylko część branży. Nie wszyscy chcą się odsłaniać, raportując swoje wyniki. Aby dowidzieć się czegoś więcej o rynku warto sięgnąć nieco głębiej, niż tylko do raportów spółek giełdowych.

Dane analitycznej firmy InfoCredit, partnera serwisu Strefa Wystawcy działającego przy MTP, potwierdzają dynamiczny wzrost przychodów i zysków producentów gier. InfoCredit analizowała rozwój polskich firm z tej branży, które publikowały swoje wyniki od 2013 do 2017 r. W przypadku wszystkich producentów gier takich podmiotów jest blisko 50. Ich przychody od 2013 do 2017 r. wzrosły z 310,5 mln zł do 964 mln zł, czyli aż o 310 proc. Zysk netto grupy badanych firm w tych latach wzrósł z 80,7 mln zł do 234,3 mln zł.

Ten sam trend widoczny jest także wśród producentów gier na konsole. Przychody badanej grupy wzrosły z 228,6 mln zł do 652,7 mln zł (+279 proc.), a zysk netto z 68,2 do 198 mln zł (+291 proc.). Jeszcze szybciej rosną wyniki firm na rynku gier moblinych. Przychody tej grupy w latach 2013-2017 wzrosły z 57,2 do 250,3 mln zł (+438 proc.), a zysk netto z 6,8 do 24 mln zł (+355 proc.).

eSport w natarciu

Kolejnym zjawiskiem, które napędza rozwój rynku gier, jest eSport. Profesjonalne zmagania mistrzów gier komputerowych śledzi coraz więcej kibiców i coraz więcej chce ich naśladować. Jeszcze pięć-sześć lat temu sponsorami e-sportu były głównie firmy związane bezpośrednio z komputerami czy akcesoriami komputerowymi. Dziś esportem zainteresowały się takie globalne marki, jak Gilette, Red Bull czy Sprite. Dynamikę branży doceniły profesjonalne kluby sportowe, które otwierają swoje sekcje sportów elektronicznych - Schalke 04 Gelsenkirchen, Manchester United, Paris Saint Germain, Legia Warszawa, niektóre drużyny NBA.

W tym roku globalne przychody ze zmagań esportowych mają po raz pierwszy przekroczyć miliard dolarów. Ich konsumenci to głównie młoda widownia - 75 proc. kibiców stanowi pokolenie milenialsów, które będzie rosło wraz z rozwojem światowych zmagań.

Według raportu firmy PayPal i SuperData Polska jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków esportowych. W 2018 r. liczba unikalnych widzów wzrośnie do 850 tys., czyli o 29 proc. licząc rok do roku.Podczas Poznań Game Arena rozegrane zostaną finały ESL Mistrzostw Polski. Turniej będzie rozgrywany w systemie pucharowym i został podzielony na dwa dni transmisji. W puli nagród całego turnieju do wygrania jest ponad 300 000 złotych (70 000 euro).

Game Industry Conference potwierdzi aktywność biznesową branży

Poznań Game Arena to nie tylko święto graczy i możliwość prezentacji najnowszych trendów w branży. To także Game Industry Conference (GIC) - coroczna konferencja branżowa, odbywająca się na Mie?dzynarodowych Targach Poznan?skich. GIC to jedno z najważniejszych miejsc spotkań polskiego przemysłu gier komputerowych, a także największa impreza twórców gier w Europie Środowej i Wschodniej. Dynamiczny rozwój konferencji przekłada się na jej rosnące znaczenie jako platformy kontaktów oraz inicjatyw biznesowych polskiej i zagranicznej branży gier komputerowych - w zeszłym roku konferencja GIC zgromadziła ponad 560 firm z 35 krajów i przyciągnęła 3200 odwiedzających.

PGA 2017

Jak co roku, w programie Game Industry Conference znajdą się liczne wykłady, prezentacje oraz warsztaty. Obecna będzie także strefa B2B oraz strefa rekrutacji. Imprezy „game pitch” umożliwią twórcom gier możliwość zaprezentowania swoich projektów potencjalnym partnerom biznesowym i wydawcom. W tym roku oferta konferencji zostanie poszerzona m.in. o koncert muzyki symfonicznej z gier komputerowych „Epic Game Music Concert" oraz „1on1 Mentoring” - program wsparcia dla młodych twórców, dający szansę skonsultowania kwestii zawodowych z bardziej doświadczonymi przedstawicielami branży gier. Nie zabraknie także imprez pobocznych, pozwalających odwiedzającym na zawieranie nowych znajomości oraz wymiany pomysłów i opinii. Szczegółowy program konferencji dostępny jest na stronie https://gic.gd/pl/.

CEEGA, czyli gala konkursu dla gier wideo na PGA

Central & Eastern European Game Awards to wspólne przedsięwzięcie organizacji branżowych z 15 krajów regionu CEE, takich jak m.in.: Litwa, Łotwa, Rumunia, Macedonia, Białoruś, Mołdawia, Bułgaria, Gruzja, Słowacja, Węgry, Słowenia, Ukraina, Czechy i Polska. W ramach projektu co roku przyznawane będą nagrody dla najlepszych gier wideo powstałych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Przedsięwzięcie ma być kolejnym krokiem w kierunku integracji środowisk twórców gier służącym promocji gier wideo jako dojrzałego medium, ale też próbą docenienia Europy Środkowo-Wschodniej jako ważnego miejsca dla branży gier wideo. Szacuje się, że w regionie działa ponad tysiąc studiów tworzących gry wideo, które zatrudniają ponad 25 tysięcy osób. W jury oceniającym gry znajdą się przedstawiciele organizacji branżowych oraz mediów z całej Europy.

Nagrody zostaną przyznane w kategoriach: visual art., audio, design, narrative, technology, hidden gem, best mobile game, best game. Uroczysta gala wręczenia nagród odbywa się co roku podczas targów PGA w Poznaniu.