"Telewizja nie ma żadnego planu B". Braun ostro o pożyczce dla TVP

Fot. Adam Guz/REPORTER - Mamy tu do czynienia z optymistycznym założeniem, że w ciągu najbliższego pół roku sprawa abonamentu się ureguluje. Bo jak się nie ureguluje, to będzie problem - mówi Juliusz Braun.

Wygląda na to, że telewizja nie ma żadnego planu B - komentuje sprawę pożyczki dla TVP członek Rady Mediów Narodowych Juliusz Braun. Prezes TVP Jacek Kurski przyznał przed Radą, że jeśli wpływy z abonamentu nie wrosną, to telewizja nie będzie miała jak zwrócić 800-milionowej pomocy od Skarbu Państwa.

- Pożyczkę będzie można zwrócić, jeśli TVP będzie miała pieniądze z abonamentu. Choć co prawda nie będzie ona zwracana bezpośrednio z abonamentu. Mamy tu do czynienia z optymistycznym założeniem, że w ciągu najbliższego pół roku sprawa abonamentu się ureguluje. Bo jak się nie ureguluje, to będzie problem - powiedział Braun portalowi wirtualnemedia.pl.

Zobacz teź: Wałęsa w "Wiadomościach" i "Dzienniku Telewizyjnym". 1985 rok kontra 2017

- Wygląda też na to, że telewizja nie ma żadnego planu B. To posunięcie niewątpliwie zgodne z prawem, ale w moim odczuciu ryzykowne. Telewizja w tej chwili nie ma pieniędzy, które ma oddać. Czy będzie je miała? Tutaj pasuje prawnicze określenie: "zdarzenie przyszłe i niepewne" - dodał w rozmowie z portalem.

Rada Mediów Narodowych we wtorek wysłuchała informacji zarządu TVP na temat pożyczki z budżetu, a także zasad i terminu jej spłaty oraz odsetek. Punkt został dodany do porządku obrad właśnie na wniosek Brauna.

O kredycie dla TVP pisaliśmy szerzej w money.pl. Pożyczka ma być wypłacona w czterech transzach, a spłacana co miesiąc przez pięć lat. Jednak nie od razu, a dopiero od 2019 roku. Zabezpieczenie? Weksel in blanco bez protestu.