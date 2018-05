Pożyczka przy umowie zlecenie i umowie o dzieło - czy osoby zatrudnione w oparciu o takie umowy mogą mieć problemy z wzięciem pożyczki?

Pożyczki dostępne m.in. przez Internet to dobry sposób na pozyskanie funduszy w krótkim czasie. Z takiej możliwości najczęściej korzystają więc osoby, które potrzebują pieniędzy na nieprzewidziane wydatki. By starać się o tego typu dofinansowanie trzeba spełnić pewne warunki, sama procedura starania się o pożyczkę jest jednak w porównaniu do kredytów bankowych znacznie uproszczona.