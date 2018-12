"Praca dla Polski". PiS podsumowuje 3 lata rządów

Specjalna konferencja to nowa forma podsumowania kolejnego roku rządów PiS. 12 miesięcy temu podsumowanie miało nieco skromniejszą formę, a swoją "działkę" oceniał kolejno każdy z ministrów. Tym razem o swoim rządzie mówił przede wszystkim jego szef Mateusz Morawiecki.

Premier chwalił się przede wszystkim osiągnięciami gospodarczymi. Wzrost PKB, niskie bezrobocie, uszczelnienie VAT czy stabilny budżet - to główne elementy wypowiedzi premiera.

- Udało się bardzo wiele osiągnąć i z tego jesteśmy dumni. Wczoraj na Górnym Śląsku jeden z górników powiedział mi: "nie boimy się zmian, wiemy, że gospodarka musi się zmieniać" - mówił Morawiecki, odnosząc te słowa do całej gospodarki.

- Polska zmieniała się w ostatnich latach, ale za mało te zmiany były dopasowane do potrzeb zwykłego człowieka. My staramy się to zmieniać - powiedział Mateusz Morawiecki. - Udało się uwolnić energię i dynamikę społeczną.

Zdaniem premiera, cechą charakterystyczną rządów PiS jest uniwersalność. - Walka ze smogiem, elektromobilność, niższy ZUS dla osób przedsiębiorczych - to tylko niektóre z przykładów, podawanych przez szefa rządu. - Teraz czas na bezpieczny rozwój, na spokój, na stabilność.

Morawiecki odnosił się przede wszystkim do gospodarki. - Kiedyś atutem polskiego pracownika były niskie koszty pracy. My temu modelowi mówimy "nie" - twierdził premier. - Sednem Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju są jak najwięcej zarabiający Polacy. Do tego dążymy.

Szef rządu mówił też o służbie zdrowia. Jak stwierdził, planem na 2019 rok jest przede wszystkim zmniejszenie kolejek do specjalistów.

Morawiecki przyznał jednak, że jest trochę rzeczy do poprawy. - Potrafimy uderzyć się w pierś. Z pewnością wielu z państwa słyszało o sytuacji, w której urzędnik skarbowy próbował w warsztacie samochodowym wykorzystać sytuację, że kasa jest już zamknięta, by ukarać przedsiębiorcę. Nie powinno być takich sytuacji - przyznał premier, nawiązując do głośnej historii z Bartoszyc, o której pisaliśmy na łamach naszych serwisów.

Żart z Hamburga i duma Szydło

Premier pozwolił sobie również na na przytoczenie żartu, który - jak twierdził - usłyszał od jednego z kolegów w Hamburgu. Dotyczył on budowy lotniska Berlin Brandenburg, która ciągnie się już od wielu lat i wciąż nie może się zakończyć. - Kolega powiedział mi, że teraz w Niemczech mówi się, że nie ma co kończyć tego lotniska, skoro pod Warszawą powstanie Centralny Port Komunikacyjny - stwierdził Morawiecki, uzasadniając konieczność budowy CPK w Polsce.

Głos na konferencji zabrała również wicepremier Beata Szydło, która przekonywała, że program PiS dba o polskie rodziny i potrafi odpowiedzieć na ich potrzeby. Bo przez poprzednich 8 lat była premier słyszała od Polaków, że "PKB sobie do garnka nie włożę i dzieciom obiadu z tego nie ugotuję". - My daliśmy polskim rodzinom godne życie. Czyli coś, o czym wielu polityków zapominało - mówiła wicepremier. I dodawała, że z tego powodu jest niezwykle dumna.

Z kolei wicepremier Piotr Gliński dziękował Polakom za wspólne obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Chwalił się koncertami, wydarzeniami, reklamą z Melem Gibsonem i okolicznościowym filmem "Niepodległość". Przywoływał również reformy, które udało się przeprowadzić w jego ministerstwie.

Minister Jarosław Gowin chwalił się natomiast wprowadzeniem Konstytucji dla nauki oraz polskimi naukowcami, którzy uczestniczyli w tworzeniu sondy, która w ostatnich dniach wylądowała na Marsie. Jednym z kluczowych elementów sondy był wyprodukowany przez polską firmę penetrator o swojskiej nazwie Kret. - Kret nie powstałby, gdyby nie dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - mówił Gowin.

Dialog z publicznością

Pytania na konferencji zadawać mają przedstawiciele różnych grup społecznych. Taka forma ma być w założeniu obrazem tego, że premier jest blisko ludzi, słucha ich głosu i rozwiewa wszystkie wątpliwości rodaków.

Pierwsze pytanie padło ze strony studenta, który chciał zapytać o wzrost cen. Przede wszystkim o ceny prądu. - Część produktów, takich jak mleko czy masło rzeczywiście drożeje. Tak jak wiele innych artykułów spożywczych, ich cena zależy od warunków atmosferycznych - tłumaczył Morawiecki. - Budujemy mechanizmy stabilizujące ceny, chcemy żeby to była systemowa zmiana - odpowiedział premier Morawiecki.

- Wzrosty cen prądu to skutek polityki klimatycznej Unii Europejskiej, a więc czynników zewnętrznych. To temat, którym praktycznie codziennie się zajmujemy - tłumaczył Mateusz Morawiecki.

Kolejne pytania dotyczyły ewentualnego załamania gospodarki, podniesienia wieku emerytalnego czy likwidacji programu 500+. - Nie ma takiej możliwości, by zabrakło pieniędzy na wypłaty dla rodzin. Jeśli chodzi o kryzys, to też nie spodziewamy się, by ewentualne spowolnienie gospodarcze dotknęło Polaków - zapewniał premier. I podkreślał, że nie ma mowy o wyjściu Polski z Unii Europejskiej. - Każdy, kto tak mówi, szkodzi Polsce. Jesteśmy bardzo ważną częścią Europy - mówił.

Konferencja zbiegła się w czasie z deklaracją opozycji, która pod koniec listopada złożyła wniosek o konstruktywne wotum nieufności dla rządu Mateusza Morawieckiego. - Premier Morawiecki nie ma moralnego prawa kierować rządem. Nie tylko za to, że kłamstwo stało się symbolem tego rządu, ale dlatego, że korupcja stała się symbolem tego rządu - przekonywał Sławomir Neumann, szef klubu parlamentarnego PO.

- Chcemy zmniejszyć napięcia wśród Polaków. Zapraszamy do dyskusji merytorycznej również opozycję - mówił w tym kontekście Mateusz Morawiecki. I pozwolił sobie na drobną złośliwość. - Popełniamy błędy, ale nie popełnia ich tylko ten, kto nic nie robi. Choć byli tacy, którzy robili mało, a i tak popełniali błędy.

Być może taka forma podsumowania jest realizacją strategii "ucieczki do przodu" oraz próbą obniżenia rangi wniosku o wotum nieufności, złożonego przez opozycję. Ten pod obrady ma trafić na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które zaplanowane zostało na 12-14 grudnia.

Tagi: gospodarka , morawiecki, pis, dobra zmiana, wiadomości , gospodarka polska

Napisz komentarz 2h temu AnteyImport 3 mln poradzieckich sierot, w tym 2 mln Ukraińców z których połowa pracuje na czarno. Kwota wolna od podatku jak w Somalii, podatki jak w … Czytaj całość 2h temu GepettoPinokio kłamie jak z nut. 2h temu whitewhitetak. osiągnęliście baaardzo dużo. tylko jednego nie osiągnęliście. 1% na słupa. Rozwiń komentarze ( 744 )

