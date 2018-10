Praca na czarno. 880 tys. Polaków zasila szarą strefę

Fot. MICHAL KOSC/REPORTER

Mimo że Polska znalazła się w czołówce krajów, w których redukcja szarej strefy postępuje najefektywniej, to wciąż nie brakuje chętnych do wykonywania tzw. pracy nierejestrowanej. W całym ubiegłym roku na czarno zatrudnionych było 880 tys. osób.

Szara strefa w Polsce zatrudnia 5,4 proc. pracujących – wynika z danych GUS. Dla blisko połowy z pracujących na czarno była to główna praca – informuje Radio Zet.

W sumie 880 tys. Polaków zasilało szarą strefę w całym 2017 roku. W ponad 60 proc. byli to mężczyźni zatrudnieni przy pracach ogrodowo-rolnych. Jak wskazuje GUS, wykonywała je co siódma osoba zatrudniona na czarno.

Więcej niż co 10 pracownik nierejestrowany zajmowała się remontami i naprawami budowlano-instalacyjnymi, a także usługami budowlanymi i instalacyjnymi. Kobiety częściej wykonywały prace związane z opieką nad dzieckiem lub starszą osobą – podało Radio Zet.

W szerszej skali Polska szara strefa pracowników na czarno nie jest porażająca. Dziś znajdujemy się na 5 miejscu spośród 60 analizowanych krajów pod względem wielkości tzw. gospodarki cienia – wynika z raportu Digital Payments and the Global Informal Economy firmy A.T. Kearney.

Jak informowaliśmy w money.pl Na przestrzeni lat 2007 – 2016 zniwelowaliśmy szarą strefę o 30 proc. i dziś jej rozmiar szacuje się na 17,4 proc PKB. A będzie lepiej. Jak szacują eksperci A.T. Kearney, do 2021 roku skurczy się do 14,1 proc. PKB.

