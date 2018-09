Gospodarka cienia się kurczy. Coraz mniej chętnych na pracę na czarno

Fot. LaurentSchmidt

Polska znalazła się w czołówce krajów, w których redukcja szarej strefy postępuje najefektywniej. Coraz mniej firm ukrywa dochody, praca na czarno przestaje być atrakcyjna.

Wśród europejskich krajów pod względem rozmiarów szarej strefy wyprzedamy Hiszpanię, Portugalię czy Włochy – pisze Rzeczpospolita. Dziś znajdujemy się na 5 miejscu spośród 60 analizowanych krajów pod względem wielkości tzw. gospodarki cienia – wynika z raportu Digital Payments and the Global Informal Economy firmy A.T. Kearney.

Na przestrzeni lat 2007 – 2016 zniwelowaliśmy szarą strefę o 30 proc. i dziś jej rozmiar szacuje się na 17,4 proc PKB. A będzie lepiej. Jak szacują eksperci A.T. Kearney, do 2021 roku skurczy się do 14,1 proc. PKB.

Poprawa na rynku pracy, wzrost zamożności gospodarstw domowych, upowszechnienie płatności bezgotówkowych i zwiększenie jawności obrotu gospodarczego przyczyniły się do efektywności z jaką Polska walczy z szarą strefą – wylicza Rz. W efekcie mniej firm ukrywa dochody, praca na czarno przestaje być atrakcyjna.

