Niemiecka gospodarka jest uzależniona od Polaków. Ci zaczynają kręcić nosem

Polacy coraz częściej kręcą nosem na pracę w Niemczech. Nie chcą już zbierać w słońcu szparagów. Gdyby zabrakło nas za Odrą, niemiecka gospodarka miałaby ogromne problemy. Wypracowujemy miliardy dolarów każdego roku.

Brak magazynierów, opiekunek, pielęgniarzy i pielęgniarek oraz... monterów mebli kuchennych. Tak wyglądałaby niemiecka rzeczywistość, gdyby z kraju wynieśli się Polacy. W ubiegłym roku w Polsce najwięcej publikowanych ofert pracy w Niemczech dotyczyło właśnie tych stanowisk.

Gdy Polak decyduje się na pracę za granicą, najczęściej wybiera Niemcy. Z badań CBOS wynika, że nieprzerwanie od 10 lat najwięcej zarobkowych emigrantów z naszego kraju wyjeżdża do bogatszego sąsiada z Zachodu. Ale jak twierdzą lokalne, niemieckie media... Polacy nie chcą już wyjeżdżać na tak zwane saksy. Zbiory szparagów nie cieszą się już powodzeniem.

- Brak rąk do pracy staje się coraz bardziej dokuczliwy. W tym roku nie pojawili się pracownicy, którzy zawsze przyjeżdżali - oznajmił w dzienniku "Tageszeitung" Juergen Jakobs. Mowa tu o osobach właśnie z Polski i Rumuni, które zrezygnowały w tym sezonie z pracy przy zbiorach. O sprawie pisaliśmy tutaj.

Andrzej Kubisiak z firmy rekrutacyjnej Work Service przypomina, że jeszcze kilka lat temu w zachodnich województwach liczba zwolnień L4 masowo rosła w okresie... zbiorów szparagów w Niemczech. Cwani Polacy udawali chorobę i na dwa miesiące wyskakiwali na dorabianie. - Wracali z cięższym portfelem i niezłą opalenizną - śmieje się Kubisiak. - Dziś już takich problemów nie ma. Spadło zainteresowanie, zwiększyły się też kontrole - mówi.

Dlaczego Polacy zrezygnują? Bo praca jest wymagająca fizycznie i - w porównaniu do innych stanowisk - nisko płatna.

Nie zmienia to jednak faktu, że niemiecką gospodarkę od siebie częściowo uzależniliśmy. I nie chodzi tylko o wymianę handlową i dostęp do naszego rynku.

Polacy są ogromną siłą roboczą - w całym kraju jest ich prawie 800 tys. Wyraźnie mniej jest Włochów - w okolicach 600 tys. osób i Rumunów - około 500 tys. osób. A to tylko oficjalne statystyki. Nie ma wątpliwości, że na krótkie wyjazdy decyduje się jeszcze więcej. Spokojnie można przewidywać, że po pracę sięga tam milion osób.

Jak wynika z danych statystycznych Polacy są w Berlinie i Hamburgu drugą co do wielkości grupą imigrantów. W Berlinie ustępujemy tylko Turkom. Podium wygląda tak: berlińczyków pochodzenia tureckiego jest 230 tys., a polskiego 80 tys.. Kolejna grupa to Rosjanie i jest ich 52 tys.

Jak jesteśmy ważni?

W Niemczech pracuje 43,5 mln osób. Zakładając, że wszyscy przebywający w Niemczech na stałe Polacy pracują, to polskie ręce stanowią dokładnie 1,83 proc. całej krajowej siły roboczej. Gdyby przyjąć, że w takim samym stopniu odpowiadają za niemieckie PKB, to w ciągu roku nasi rodacy za Odrą wytwarzają dobra za około 66 miliardów dolarów.

Oczywiście to tylko szacunki. Polacy zatrudnieni są głównie w branżach o mniejszym znaczeniu dla gospodarki (takich jak rolnictwo, budownictwo). Ich udział w wytworzeniu PKB kraju jest zatem nieco mniejszy. Jednak doskonale oddaje to różnice w potencjałach. Milion Polaków w Niemczech wytwarza w ciągu roku tyle, co wszyscy Polacy w ciągu miesiąca w ojczyźnie. PKB Polski szacowane jest na 500 mld dolarów.

Czy to już uzależnienie od Polski? - Nie ma wątpliwości, że jesteśmy istotną grupą pracowniczą. Gdyby Polaków z jakiś powodów po prostu zabrakło, to Niemcy miałyby bardzo duże problemy gospodarcze. Już w tej chwili jest tam milion ofert pracy, które czekają na chętnych. Już samo zamknięcie dopływu nowych pracowników za Odrę byłoby ogromnym wyzwaniem dla tego kraju - komentuje Kubisiak.

A gdyby jednak Polacy masowo zaczęli wracać? Najpierw ucierpiałaby branża budowlana. Jest numerem jeden jeżeli chodzi o preferowany cel wyjazdu zarobkowego. Równie popularne jest rolnictwo i sadownictwo oraz logistyka. Opieka nad dziećmi i osobami starszymi, gastronomia, hotelarstwo oraz służba zdrowia interesują zwykle łącznie do 18 proc. badanych.

Dlaczego Polacy chcą akurat do Niemiec a nie innych krajów? - Z naszych badań z końca 2016 roku wynikało, że Polacy chętnie wybierali kierunek niemiecki ze względu na dużą dostępność ofert pracy, a także bliskość geograficzną. Co ciekawe tylko 15 proc. zwracało uwagę na świadczenia socjalne - dodaje ekspert.

Work Service w ubiegłym roku dla niemieckich firm szukało głównie monterów mebli kuchennych, wózków operatora widłowego, magazynierów, opiekunek i pielęgniarzy oraz pielęgniarek.

