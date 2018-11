Prace na zakopiance nie ustają. Właśnie oddano kolejny odcinek

Fot. Michal Adamowski/REPORTER Budowa zakopianki z lotu ptaka

Przebudowa zakopianki to zadanie karkołomne, ale prace idą do przodu. We wtorek oddano niewielki odcinek, a prawdziwą ulgę kierowcy odczują przed przyszłorocznymi wakacjami, gdy zostaną oddane do użytku dwa kolejne odcinki.

Wraz z końcem października zakończyła się budowa łącznicy węzła Zabornia na drodze S7 Lubień - Rabka Zdrój. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zmieniła organizację ruchu na niewielkim fragmencie w rejonie Zaborni. Po zmianach ruch w obu kierunkach pomiędzy Zbójecką Górą i Chabówką odbywa się nową zakopianką.

Tak latem wyglądała budowa zakopianki z lotu ptaka:



Michal Adamowski/REPORTER

Nową zakopiankę budują trzy firmy, jedną polską i dwie włoskie, równocześnie na trzech odcinkach. GDDKiA zapowiada, że odcinki Lubień - Naprawa oraz Skomielna Biała - Rabka Zdrój będą gotowe jeszcze przed wakacjami. Tunelem pod górą Luboń Mały kierowcy przejadą w 2021 r.

Obwodnica Częstochowy, zakopianka. Kolejne drogi nie powstaną na czas

Tunel pod górą Luboń Mały

Jego budowa ma kosztować ponad 968 milionów złotych. GDDKiA informuje, że dotychczas wykonano 37 proc. prac na tym odcinku. Prace, według założonego harmonogramu, mają być zakończone pod koniec pierwszego kwartału 2021. Głównym wykonawcą jest inna włoska spółka, Astaldi.

Dwukomorowy tunel będzie miał docelowo ponad dwa kilometry długości.

Tak będzie wyglądała za kilka lat odcinek trasy S7 Lubień - Rabka Zdrój, który znacząco ma skrócić podróż z Krakowa do stolicy Podhala. Odcinek ten ma kosztować ponad 2 miliardy złotych.



GDDKiA



GDDKiA

Niewykluczone jednak, że koszt pójdzie w górę. A to z powodu rosnących kosztów pracy i niezbędnych materiałów (stal, asfalt...). Jest to zresztą problem nie tylko inwestora zakopianki. Ustalone przed wieloma miesiącami kosztorysy dziś nie pokrywają znacznej części wydatków i nic nie wskazuje na to, by niebezpieczeństwo miało się rozwiązać samoczynnie.

Przed kilkoma tygodniami głośno mówiło się o problemach jednego z wykonawców – firmy Astaldi. Istniało ryzyko, że zejdzie on z placu budowy, ale na szczęście tak się nie stało.

Więcej zdjęć z budowy zakopianki: Najdłuższy tunel w Polsce, kilometrowe wiadukty. Tak powstaje Zakopianka

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl