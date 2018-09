Pracownicy Lidla wieczorem i w weekendy nie zalogują się do poczty służbowej. Nowy pomysł na respektowanie prawa do odpoczynku

Nawet po wyjściu z pracy wielu pracowników jest myslami wciąż "za biurkiem"

Z wysłaniem służbowego maila pracownicy belgijskiego Lidla będą musieli poczekać do poniedziałku. Nie zalogują się na swoje skrzynki nie tylko w weekend, ale także w pozostałe dni – po godzinach pracy. W ten sposób sieć respektuje prawo swoich pracowników do czasu wolnego.

– Wprowadzamy wieczorną przerwę w funkcjonowaniu wewnętrznej poczty służbowej po to, by uszanować czas pracowników i promować w ten sposób równowagę pomiędzy praca a życiem prywatnym. Kto chce, może nadal wysyłać maile, ale nie może w ten sposób wywierać presji na innych, by czuli się w obowiązku pracować po godzinach – wyjaśnia cytowana przez serwis Wiadomości Handlowe Isabelle Colbrandt, rzeczniczka Lidla.

Pewien wyjątek w przerwie w obiegu maili przewidziano dla niektórych wydziałów i funkcji, takich jak dział obsługi klientów, dział zamówień i wysyłki w centrach dystrybucyjnych czy biuro prasowe sieci.

Blokada na razie obowiązuje w Lidlu w Belgii i Luksemburgu. Maile z zagranicy będą nadal nadchodzić.

Odważny krok Lidla to ukłon w stronę pracowników, którzy, jak wynika z badań, nawet po wyjściu z biura myślami wciąż są w pracy. Ciągła dostępność – czy to telefoniczna, czy mailowa, powoduje, że nie mogą w pełni się zrelaksować, co powoduje ciągły stres.

W ubiegłym roku rząd francuski wprowadził przepisy o "prawie do bycia niedostępnym", w myśl których pracownicy średnich i dużych przedsiębiorstw mogą negocjować z pracodawcą warunki swojej dostępności online poza godzinami pracy.

