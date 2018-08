Prestiżowy dyskont to nie żart. Lidl i Biedronka ścigają się na to, kto jest bardziej "premium"

Fot. Lidl/materiały prasowe Lidl of the Future w Belgii

Sieci Lidl i Biedronka przez lata konkurowały na niskie ceny. Ale teraz dyskonty chcą pokazać, że mogą być nie tylko tanie, ale i prestiżowe. Sieci konkurują teraz na to, kto ma lepsze wina, lokalizacje czy bardziej ekologiczne rozwiązania.

Szerokie alejki zakupowe, regały wykonane z najlepszych materiałów, toalety dla klientów, miejsca do przewijania niemowląt i dużo szyb, dających naturalne światło. Do tego sporo ekologicznych rozwiązań, komfortowe przestrzenie dla pracowników i, przede wszystkim, dobre jakościowo produkty. Słowem - to, z czym dyskonty dotychczas raczej rzadko się kojarzyły. Tak wygląda koncept Lidla, zwany Lidl of the Future, a zatem "Lidl Przyszłości". Pierwszy taki sklep niemieckiej sieci powstał w 2015 roku w brytyjskim Rushden

Podobne rozwiązania są sukcesywnie wprowadzane w Polsce. - Standardem jest bardzo estetyczny, nowoczesny design, duże przeszkolone powierzchnie, obszerne wygodne dla klientów parkingi oraz co bardzo istotne dla nas – sklepy Lidla mają szereg rozwiązań przyjaznych środowisku naturalnemu takich jak np. gruntowe pompy ciepła, rekuperację, odzysk ciepła z urządzeń chłodniczych, czy oświetlenie LED - mówi money.pl Aleksandra Robaszkiewicz z Lidl Polska.

Lidl chce przyciągać też winami. - Mamy już Winnicę Lidla, którą rozszerzyliśmy o kategorię eleganckich, szlachetnych Whisky oraz rzadkich piwa Trapistów - dodaje Robaszkiewicz.

W Anglii "Lidl Przyszłości" ma konkurować z marketami pozycjonowanymi o kilka stopni wyżej, a więc z Waitrose i Marks & Spencer. A w Polsce? Eksperci wskazują raczej, że to element walki z arcykonkurentem, czyli z siecią Biedronka.

Polacy szturmują Lidla. Wszystko przez markowe torebki. A jak wymawia się ich nazwę? Zobacz wideo:



Eksperci zaskoczeni nie są. Wyścig na niskie ceny coraz mniej się opłaca dyskontom. A Polacy są coraz bardziej majętni i żądają po prostu lepszych towarów. - Kryterium cenowe przestało być dominujące, a konsumenci coraz częściej oczekują większego wyboru produktów, wyższej jakości i wartości dodanej. Sieci dyskontowe odpowiedziały na ten trend "premiumizacją" oferty produktowej i poszukiwaniem lokalizacji dla bardziej zamożnych i wymagających klientów - mówi w rozmowie z money.pl Piotr Grauer, dyrektor w KPMG. Oczywiście wejście Lidla z nowym konceptem do Polski to nie pierwszy akt wojny na to, kto będzie bardziej premium. Biedronka już w 2014 roku wprowadziła markę "La Speciale". W jej ramach można kupić zarówno ryby, ciastka, sery, mrożonki czy czekoladki. Lidl ma swoją markę własną "Deluxe". Jak sprzedają się te produkty? Lidl oszacować w stanie tego nie jest, bo ich "sprzedaż nie ma charakteru ciągłego". W biznesie dyskontowym istotne są oczywiście nie tylko same produkty, ale i lokalizacje. Niedawno Biedronka otworzyła się w Centrum Praskim Koneser - jednym z najmodniejszych miejsc w stolicy. Dyskonty w prestiżowych lokalizacjach emocji już nie budzą. A kilka lat temu budowa Biedronki na warszawskim Wilanowie budziła mocny sprzeciw mieszkańców. Niektórzy w sieci pisali, że woleliby zamiast taniej sieci Almę lub Piotra i Pawła. Chyba nie byłby to najlepszy wybór, bo Alma już zbankrutowała, a Piotr i Paweł ma tracić podobno w... ręce Biedronki. Trudno więc oczekiwać, że ktokolwiek zatrzyma pochód dyskontów w stronę premium. Czytaj też: Biedronka poddaje się w walce z Lidlem? Coraz mniej wydaje na reklamę Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl