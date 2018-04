Młodzi prawnicy gorzko o swojej sytuacji. "Zarabiamy najmniej spośród znajomych. Nawet koleżanka po etnologii ma wyższą pensję"

Fot. Macierzynski/REPORTER Z rozwodów czy podziału majątku ciężko przeżyć, najlepiej mają ci, którzy prowadzą obsługę przedsiębiorstw

Szli na studia w czasach, gdy rekordy popularności bił serial "Magda M". Duże mieszkanie, fajny samochód, markowe ubrania - to rozpalało wyobraźnię. 10 lat później młodzi prawnicy wciąż są na dorobku i z zazdrością patrzą na kolegów, którzy poszli "do biznesu".

- Czy znam prawników, którym nie starcza na godne życie? Znam całą masę takich, którym ledwo wystarcza na ZUS i comiesięczne opłaty - mówi Ewa, która obserwuje sytuację na rynku prawniczym z pozycji aplikantki radcowskiej, a za rok, jeśli się uda, będzie już działającym na własny rachunek prawnikiem.

Z jednej strony dobrze, bo jako aplikantka zarabia w łódzkiej kancelarii równe 2 100 zł brutto - dokładnie tyle, ile wynosi pensja minimalna. Z drugiej strony - wcale nie ma pewności, że słowo "mecenas" przed nazwiskiem przełoży się na wyższe wynagrodzenie.

Po otwarciu zawodów zrobiło się ciasno

Już dawno minęły czasy, gdy radcowie prawni, adwokaci i notariusze niemal z automatu wchodzili do finansowej elity. Bez problemu mogą wskazać moment, w którym zawód prawnika przestał być synonimem świetnych zarobków - rok 2005, kiedy minister Zbigniew Ziobro otworzył dostęp do zawodów prawniczych. Cele były słuszne. Z jednej strony zwiększenie liczby czynnych prawników miało spowodować spadek cen i umożliwić korzystanie z ich usług także mniej zamożnym klientom. Z drugiej - pozwolić dostać się do zawodu także tym absolwentom prawa, którzy nie wywodzą się z rodzin prawniczych.

W różnych miastach bywało różnie, ale wejście do zawodu prawniczego było dostępne dla garstki najlepszych studentów albo dla "dobrze urodzonych". Dużo się wtedy mówiło o otwierających wiele drzwi kopertach, ale po latach nikt już o tym rozmawiać nie chce.

Czytaj też: Szuka pracodawcy, dla którego nie będzie niewolnikiem. Wyliczył wydatki i rozpętał burzę

Kiedy aplikacja przestała być miejscem dla uprzywilejowanych, studenci piątego roku prawa nogami pokazali, że zmiana się im podoba. W ciągu dekady przybyło kilkanaście tysięcy mecenasów. O ile w 2005 r., gdy wchodziła w życie ustawa o otwarciu zawodów prawniczych, mieliśmy 6191 czynnych adwokatów i 881 aplikantów. Dziesięć lat później liczba adwokatów wzrosła do 13 tys. 737, a do zawodu przygotowywało się 7 tys. aplikantów.

Dużo? Dodajmy do tego liczbę radców prawnych: z 17,5 tys. w 2005 r. (do tego 2 295 aplikantów), zaś w 2015 r. zawód wykonywało aż 28 tys. radców! W tym czasie 7,5 tys. osób odbywało aplikację.

- Aplikacja to ciekawy okres w życiu, bo bardzo dużo się uczysz. Oczywiście, są kancelarie lepsze, w których młody prawnik może się wykazać w różnych sprawach i prowadzić je niemal od początku do końca. I gorsze, w których robi się mało rozwijające rzeczy, np. pisze schematyczne wezwania do zapłaty, ale zasadniczo naprawdę można wtedy zrozumieć, na czym polega praca prawnika - opowiada Anna z Łodzi.

Zobacz też: To nie życie, to przeżycie - Ukraińcy w Polsce oszczędzają jak mogą

Adwokatem jest od trzech lat. Nie żałuje wyboru profesji, ale gdy była aplikantką, bywało bardzo ciężko. W kancelarii siedziała znacznie więcej niż ustawowe osiem godzin, gdyż musiała odrobić czas spędzony na zajęciach i praktykach, które są obowiązkowe.

Najtrudniej było na pierwszym roku, bo wtedy regularnie wypadał z tygodnia pracy cały dzień. Aplikanci pierwszego roku są najmniej dyspozycyjni, więc też dostają niedużo. Ona zarabiała niewiele ponad tysiąc złotych. W kolejnych latach było lepiej - 1 700 zł, czasem wpadały jakieś premie, dodatki.

Mówi, że i tak miała szczęście, bo niektórzy aplikanci nie dostają żadnego wynagrodzenia lub jest to symboliczne 500 zł. Nic dziwnego, gdy wziąć pod uwagę, że chętnych do praktycznej nauki zawodu jest więcej niż miejsc, w których mogą przez te trzy lata zbierać zawodowe szlify. Prowadzący kancelarie radcowie i adwokaci wiedzą, że nie muszą rywalizować o aplikantów dobrym wynagrodzeniem, więc wielu bez żenady proponują pieniądze, za które do pracy nie poszedłby pracownik w jakiejkolwiek innej branży.

- Nawet w dużych miastach można znaleźć oferty pracy w zamian za zdobycie doświadczenia. Czyli jesteś dorosłym człowiekiem z dyplomem w kieszeni, pracujesz nie mniej ciężko niż pozostali prawnicy w kancelarii, a w gruncie rzeczy jesteś wolontariuszem - zauważa Anna.

Praca w sklepie uderza w godność aplikanta

Tyle że za ten wolontariat trzeba płacić, bo rocznie szkolenie kosztuje ok. 5,4 tys. zł. Do tego zwyczajne koszty życia, więc okazuje się, że bez pomocy rodziny albo małżonka, który zarabia normalne pieniądze, jest bardzo ciężko.

Można dorobić, powie ktoś. Nic z tego, bo aplikant musi na każdym kroku udowadniać, że jest godzien stanowiska, które chce wykonywać. W praktyce ta górnolotna zasada oznacza, że aplikantowi nie wolno podejmować zatrudnienia "byle gdzie". W weekend nie dorobi w sklepie, wieczorem nie poda piwa w knajpce, bo to niegodne adwokatury. Na podjęcie dodatkowej pracy - poza kancelarią, działem prawnym czy urzędem, trzeba mieć zgodę aż czterech instancji (patrona, dziekana i okręgowej rady adwokackiej oraz opinii kierownika szkolenia aplikantów).

Czytaj też: Cała prawda o zarobkach komorników. "Bez zastanowienia przyjmuję 1/4 wynagrodzenia, które rzekomo dostaję"

Szczęście w nieszczęściu, nikt nie weryfikuje, co aplikant robi po oficjalnej pracy. Jeśli jednak kłamstewko się wyda, młody człowiek może mieć poważne kłopoty - włącznie z postępowaniem dyscyplinarnym i usunięciem z aplikacji.

Zastępstwa na wagę złota

- Na aplikacji budżet pozwalały mi dopiąć zastępstwa procesowe. Bez tego byłoby naprawdę trudno - deklaruje Anna.

Nie jej jedynej. Zastępstwa procesowe, zwane stójkami, to zastępowanie radcy czy adwokata, gdy sprawa jest na tyle prosta, że nie ma sensu, by osobiście fatygował się na nią z innego miasta. O tym, że zainteresowanie jest ogromne, niech świadczy fakt, że dosłownie kilka minut po tym, jak na którejś ze specjalnych stro, poświęconych tematowi pojawi się ogłoszenie, prawnik ma w skrzynce kilkanaście zgłoszeń.

Za zastępstwo aplikantowi wpada do kieszeni około stu złotych. Płatne do ręki, nieopodatkowane.

Choć dla ścisłości: nie tylko aplikantowi. Moi rozmówcy mówią, że niepokojąco wielu początkujących radców i adwokatów walczy o stójki.

Tort do podziału coraz mniejszy

Ze zwiększającą się liczbą graczy nie idzie w parze jakiś lawinowy wzrost spraw, dzięki którym mogą oni zarobić na chleb. Z rozwodów czy podziału majątku ciężko przeżyć, najlepiej mają ci, którzy prowadzą obsługę przedsiębiorstw.

- Ludzie nie rozumieją, dlaczego muszą zapłacić adwokatowi czy radcy trzy tysiące za poprowadzenie spraw. Bo co to za praca napisać kilka pism i pojechać do sądu

- ironizuje Artur, aplikant ostatniego roku.

Dodaje, że nikt nie pyta, jakim prawem ekipa remontowa bierze za pomalowanie ścian kilkaset złotych.

Bo nawet najmniejszy remont to konkret, a porada? Siedzi taki przy biurku, zajrzy do kodeksu, ale to żaden wysiłek. Mało kto chce natomiast dostrzec, że adwokat i radca prowadzi normalną działalność, która musi na siebie zarobić. Wynajęcie lokalu (albo pokoju w kancelarii dzielonej z innymi prawnikami), sekretarka, dostęp do internetowej bazy aktów prawnych, składka do rady adwokackiej lub izby radców prawnych, wszystkie ubezpieczenia, podatki, ZUS. Normalne koszty, żadnej taryfy ulgowej.

Co miesiąc adwokat czy radca musi więc wyłożyć co najmniej 4 tys. zł, a z przepływami finansowymi jest różnie. Sprawy ciągną się niekiedy miesiącami, a on do czasu ich zakończenia ma do dyspozycji tylko zaliczkę. Moi rozmówcy przyznają, że bywa, iż po dwa-trzy miesiące z rzędu wykazują stratę. Ryzyko wpisane w zawód.

- Zaapeluj, by czytelnicy nie targowali się z prawnikami o każde sto złotych za sprawę, bo to skutkuje tym, że musimy brać jakąś niebotyczną liczbę spraw, by wyjść na swoje i w efekcie nie mamy czasu, by poświęcić każdej tyle czasu, na ile zasługuje. Takie negocjowanie do upadłego naprawdę nie działa na korzyść klientów - prosi znajomy radca z Dolnego Śląska, gdy poprosiłam go o podzielenie się doświadczeniami.

Uprawnienia zawodowe ma od czterech lat i przyznaje, że już w pierwszym roku pracy "na swoim" jego dochody wzrosły trzykrotnie w stosunku do tego, na co mógł liczyć jako aplikant. Każdy kolejny rok jest pod tym kątem lepszy od poprzedniego, ale coś za coś: w pracy spędza po 13 godzin dziennie.

O tym, ile tak naprawdę zarabia prawnik i co to znaczy wziąć sprawę z urzędu, przeczytacie na następnej stronie.

Poprzednia strona 1

2 Następna strona