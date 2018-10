Premier jak Robin Hood. Zabrał mafii, by dać na drogi lokalne

Fot. Wojtek Jargiło Premier Mateusz Morawiecki na otwarciu nowej drogi powiatowej Zaliszcze-Podedwórze.

Mateusz Morawiecki otworzył nową drogą powiatową Zaliszcze-Podedwórze. Inwestycja kosztowała ponad 2 mln złotych. Premier zaznaczył, że budowy i remonty dróg lokalnych są możliwe dzięki pieniądzom odebranym mafiom VAT-owskim.

Droga powiatowa Zaliszcze-Podedwórze ma ok. 5 km długości. To bardzo ważna trasa w okolicy Parczewa. Niestety, od 2015 roku nieprzejezdna z powodu złego stanu.

Przedsiębiorcy o propozycjach premiera: niech budują lokalne firmy

Remont drogi był możliwy dzięki środkom z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Inwestycja kosztowała 2 mln 300 tys. zł. Dofinansowanie wyniosło 80 proc.

- Środki na budowę takich dróg, budowę dróg lokalnych, które teraz rozwijamy w zakresie do tej pory nieistniejącym, nie obserwowanym, odzyskaliśmy z rąk mafii VAT-owskich, wyłudzaczy i przestępców podatkowych - powiedział Mateusz Morawiecki podczas uroczystego otwarcia drogi.

Będą pieniądze na lokalne drogi. FDS prawie gotowy

Premier powiedział, że poprzednia koalicja rządząca rocznie średnio wydawała na drogi lokalne 650 mln zł, a dzięki powstającemu Funduszowi Dróg Samorządowych obecny rząd zamierza wydać w przyszłym roku na drogi lokalne 6,5 mld zł.

Za okazane wsparcie podziękował wójt gminy Podedwórze Krzysztof Chilczuk. Dodał, że wyremontowana droga o długości ponad 5 km to spory odcinek.

- To droga dojazdowa do lekarza, do urzędu, do banku, do szkoły dla tych mieszkańców. Ale to tylko 10 proc. potrzeb w infrastrukturze drogowej na terenie gminy Podedwórze – zaznaczył wójt.

O remont drogi mieszkańcy starali się od dawna, nawet sami zebrali na ten cel 30 tys. zł, które zostało przekazane na inwestycję w formie darowizny.

Przypomnijmy, że dotychczasowe programy pomocowe na budowę i modernizację dróg lokalnych wymagały 50-procentowego wkładu własnego samorządów, ale tutejsze samorządy nie były w stanie zebrać wystarczających środków. Natomiast nowy program rządowy dopuszcza dofinansowanie do wysokości 80 proc. kosztów.

