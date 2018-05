Premier minął się z prawdą, gdy mówił o podwyżce świadczeń dla niepełnosprawnych

Fot. Leszek Szymański

Mateusz Morawiecki wiele dziś mówił o pomocy dla osób z niepełnosprawnością. Sęk w tym, że minął się z prawdą, gdy mówił o podwyżce renty socjalnej.

- W ciągu 3 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości podnieśliśmy rentę socjalną o 50% - mówił w trakcie spotkania z mieszkańcami Garwolina premier Mateusz Morawiecki. Był to fragment wyliczanki działań podjętych przez rząd na rzecz osób niepełnosprawnych. Problem w tym, że szef rządu minął się z prawdą. I to niezależnie w jaki sposób obliczać te 50 proc. Dowód?

Gdy Prawo i Sprawiedliwości doszło do władzy w 2015 r. renta socjalna wynosiła 739,58 zł brutto. Obecnie jest to 840 złotych brutto. Nie widać 50 proc. wzrostu. No ale przecież od 1 czerwca ma być podniesiona do 1029 zł. To nadal nie jest wzrost o 50 proc. To wzrost o 39 proc.

Premier @MorawieckiM w #Garwolin: W ciągu 3 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości podnieśliśmy rentę socjalną o 50%. -- Kancelaria Premiera (@PremierRP) 5 maja 2018

Gdyby faktycznie nastąpił wzrost o 50 proc. renta powinna wynosić 1109,33 zł. Do tej kwoty brakuje 80 złotych.

Danina zapowiedziana przez premiera zginie w budżecie: