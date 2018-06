Gigantyczna obniżka. Prezes Pekao zarobi dużo mniej

Fot. Krzysztof Olszewski Prezes Pekao juz nie ucieknie przed ustawą kominową

Pensja szefa drugiego największego banku w kraju spadnie ze 160 tys. zł do 70 tys. zł miesięcznie. O ścięciu zarobków Michała Krupińskiego zdecydowali akcjonariusze, czyli przede wszystkim Skarb Państwa.

Od teraz prezes, ale i inni członkowie zarządu banku Pekao będą podlegać tzw. ustawie kominowej - informuje "Puls Biznesu". Oznacza to, że wynagrodzenie nie przekroczy piętnastu przeciętnych wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw - a taka pensja to obecnie 4699,96 zł. Do takiego wynagrodzenia może jeszcze jednak dojść premia.

Pensje innych członków zarządu Pekao wahają się od 80 do 100 tys. zł.

Po głosowaniu akcjonariuszy, na obniżkę pensji zgodę będzie musiała wydać rada nadzorcza banku. Trzeba będzie też opracować nowe umowy wraz z aneksami.

