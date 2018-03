Prezes stadniny w Janowie Podlaskim odwołany

Fot. JANEK SKARZYNSKI/AFP Po przejęciu władzy przez PiS stadnina w Janowie nie ma szczęścia nie ma zbyt wiele szczęścia.

Profesor Sławomir Pietrzak nie jest już prezesem słynnej polskiej stadniny. Szefował jej niecałe dwa lata.



O odwołaniu Pietrzaka poinformował w środę Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, nie podając przyczyn tej decyzji.

Do pełnienia obowiązków prezesa janowskiej stadniny został oddelegowany Grzegorz Czochański. Do tej pory pełnił on funkcję dyrektora w Departamencie Nadzoru nad Spółkami Strategicznymi w KOWR. "Pełnoprawny" prezes zostanie wyłoniony w drodze postępowania kwalifikacyjnego.

Pietrzak został szefem stadniny w Janowie Podlaskim w czerwcu 2016 roku. Został wtedy wyłoniony spośród 18 kandydatów. Jak mówił wtedy wiceprezes Agencji Nieruchomości rolnych Karol Tylenda, nie było wątpliwości, że najlepszy program prac w stadninie przedstawił właśnie Pietrzak.

Pietrzak zastąpił na fotelu prezesa stadniny Marka Skomorowskiego, który tę funkcję pełnił zaledwie kilka miesięcy. Wcześniej przez 16 lat prezesem był Marek Trela - odwołany po objęciu władzy przez PiS.