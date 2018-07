Alkohol u prezydenta. Za Dudy wydaje się na procenty mniej niż za Komorowskiego

Fot. Andrzej Iwanczuk/REPORTER Współpracownicy prezydenta wydają krocie na alkohol

Kancelaria Prezydenta wydała od 2014 roku aż 1,3 mln zł na alkohol. Jednak wydatki na procenty w pałacu prezydenckim maleją. Najwyższe były za czasów prezydenta Bronisława Komorowskiego.

W 2017 roku kancelaria prezydenta wydała na napoje alkoholowe 217 tys. zł, rok wcześniej - ok. 240 tys. Do czerwca alkohol, którym prezydent częstował swoich gości, kosztował około 95 tys. - informuje "Super Express". Wydatki za prezydentury Dudy jednak znacząco się zmniejszyły w porównaniu do poprzednika. Rekordowy był 2014 roku, w którym wydano na napoje z procentami ponad 433 tys.

W 2015 roku w pałacu prezydenckim częściowo rezydował Komorowski, a częściowo Duda. W tym roku na alkohol administracja głowy państwa przeznaczyła 320 tys. Po co współpracownikom prezydenta tyle alkoholu? Jak tłumaczy "SE", chodzi przede wszystkim o trunki podawane gościom, na przykład podczas spotkań czy bankietów. Jednak trunków można się również napić w ogólnodostępnych obiektach, podlegających kancelarii prezydenta. Na przykład w warszawskim Hotelu Belweder.

