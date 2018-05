Prezydent zdecyduje o odebraniu części pieniędzy marszałkom. Kuchciński "uprzejmie" poprosił

Fot. Radek Pietruszka Marszałek Stanisław Terlecki może wkrótce również stracić częśc pensji

Choć posłowie zagłosowali za obniżeniem sobie pensji o 20 proc., to wynagrodzenia marszałków pozostały na niezmienionym poziomie. Decyzja o odebraniu im części pieniędzy pozostaje w rękach prezydenta.

Kwestia pensji członków Prezydium Sejmu była wielokrotnie krytykowana w trakcie debaty sejmowej nad obniżką pensji posłów i senatorów. Przedstawiciele opozycji chętnie przytaczali fakt, że wynagrodzenie m.in. wicemarszałków Stanisława Terleckiego i Beaty Mazurek po wejściu w życie ustawy będą wyższe niż te szeregowych posłów.

Ostatecznie Marek Kuchciński poprosił prezydenta, który ustala wysokość zarobków "osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe", czyli także jego, by zgodził się na 20 proc. obniżki. Informację w tej sprawie najpierw na Twitterze zamieścił Stanisław Tyszka z Kukiz'15, a później potwierdził ją sam Kuchciński.

Po tym jak dwukrotnie podniosłem sprawę, Marszałek złoży wniosek do Prezydenta o obniżenie wynagrodzeń również członkom Prezydium Sejmu. -- Stanisław Tyszka (@styszka) 11 maja 2018

Wystąpiłem o obniżenie pensji Prezydium Sejmu do Prezydenta RP, który zgodnie z ustawą ustala zasady wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe -- Marek Kuchciński (@MarekKuchcinski) 12 maja 2018

Informację o tym, że dokument wpłynął do Kancelarii Prezydenta przekazał mediom rzecznik głowy państwa Krzysztof Łapiński. Na antenie radiowej Trójki dodał, że Andrzej Duda nie podjął jeszcze decyzji w tej sprawie. Dodał jednak, że prośba była "uprzejma". - Jeśli ktoś uprzejmie prosi o spełnienie jego prośby, to nie wiem czy prezydent będzie miał coś przeciwko - dodał.

Obniżenie pensji posłów i senatorów to polityczna odpowiedź na nagrody, które otrzymywali członkowie rządu Beaty Szydło. Jak udowodniliśmy, ruch przyniesie budżetowi minimalne oszczędności. To około 13 mln zł rocznie, co w porównaniu z całymi wydatkami państwa na utrzymanie polityków jest kwotą niezauważalną. W kolejce do utraty części zarobków "czekają" także samorządowcy.

