Próchnik bankrutem. Najstarsza spółka na giełdzie upadła

Jedna z najstarszych spółek notowanych na polskiej giełdzie właśnie oficjalnie upadła. W piątek Próchnik otrzymał prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego o uprawomocnieniu wyroku.

Próchnik po 70 latach działania czeka likwidacja. Jeszcze 4 lata temu, firma prężnie się rozwijała. Planowała rozbudowę sieci o 14 nowych sklepów. Rzucał wyzwanie największym konkurentom, czyli Vistuli i Wólczanki oraz firmy Bytom. Powrót z produkcją z Chin do Polski był szeroko komentowany. Jednak utrzymanie dwóch marek Próchnika i Rage Age przerosło możliwości firmy, a zadłużenie zaczęło poważne rosnąć.

W marcu Próchnik złożył do Sądu Rejonowego w Warszawie wniosek o przeprowadzenie restrukturyzacji w postępowaniu naprawczym. Głównymi założeniami restrukturyzacji były: zbycie wszystkich składników majątku, które nie są bezpośrednio niezbędne do kontynuacji działalności, koncentracja na rozwoju marki Próchnik i sprzedaż marki Rage Age.

Majątek spółki został zabezpieczony pod koniec kwietnia, a wniosek upadłościowy firma złożyła miesiąc później. Na początku czerwca sąd wydał decyzję o upadłości firmy. Teraz sprawa się uprawomocniła.

Próchnik otrzymał bowiem prawomocne postanowienie z Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych.

Sąd wezwał wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności. Mają na to trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Tyle samo czasu mają również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do spółki, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej. Jeśli termin przekroczą utracą prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - poinformował sąd.

Na początku czerwca Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej Próchnika.

Próchnik jest spółką handlową z branży odzieżowej, zlecającą produkcję projektowanych przez siebie kolekcji firmom zewnętrznym. Specjalizuje się w produkcji odzieży męskiej. Spółka jest notowana na GPW od pierwszej sesji giełdowej (16 kwietnia 1991 r.).

