Prognoza gospodarcza dla Polski. Ci ekonomiści są znacznie ostrożniejsi niż Moody's

O 3,1 proc. wzrośnie PKB Polski w 2018 r. - oceniają ekonomiści z Raiffeisen Bank Polska. Ich zdaniem Rada Polityki Pieniężnej nie będzie zwlekać z podwyżkami stóp procentowych do 2019 r.

Ekonomiści Raiffeisen Bank Polska podali zestawienie swoich prognoz makroekonomicznych na 2017 oraz 2018 r. Ich przewidywania są ostrożniejsze w porównaniu np. do tych, które w ubiegłym tygodniu zaprezentowała agencja ratingowa Moody's.

Analitycy Raiffeisena wskazują, że ich zdaniem w tym roku polska gospodarka urośnie o 3,8 proc. Po raz ostatni taki wzrost PKB odnotowaliśmy w 2015 r. Z kolei w 2018 r. powinniśmy według nich oczekiwać spowolnienia dynamiki wzrostu gospodarczego do 3,1 proc. Dla porównania warto zauważyć, że ta prognoza jest wyraźnie mniej optymistyczna od tej, którą przyjął rząd w przyszłorocznym budżecie - tam jest bowiem mowa o PKB o 3,8 proc.

Jednocześnie ekonomiści banku spodziewają się, że sytuacja na rynku pracy w Polsce wciąż będzie niezła - wskaźnik bezrobocia na koniec tego tego ma utrzymać się poniżej poziomu 8 proc., a z końcem przyszłego roku może spaść do pułapu nawet poniżej 7 proc.

Co ciekawe, autorzy prognoz wskazują, że właśnie sytuacja na rynku pracy będzie jednym z czynników, który zachęci Radę Polityki Pieniężnej do tego, by nie przeciągać w czasie pierwszej podwyżki stóp procentowych:

"Naszym zdaniem kolejne kwartały mogą przynieść rosnącą nierównowagę na rynku pracy - ograniczenie podaży pracy (również z uwagi na wchodzącą w życie 1 października reformę emerytalną) raportowane już w badaniach przedsiębiorstw skutkować będą szybciej niż to teraz przewiduje RPP rosnącą presją płacową. W konsekwencji w naszej opinii Rada nie będzie zwlekać do 2019 r. z pierwszym krokiem w stronę normalizacji polityki pieniężnej, skutkującym decyzją o pierwszej podwyżce w drugiej połowie 2018 r." - piszą ekonomiści Raiffeisen Bank Polska.

Obecnie główna stopa referencyjna w Polsce znajduje się na rekordowo niskim poziomie 1,5 proc. To główny powód, dla którego lokaty w bankach dają swoim posiadaczom tak małe zyski. W tym kontekście dość zaskakująca okazała się wypowiedź jednego z członków RPP - Eryk Łon stwierdził bowiem, że w niedługim czasie konieczna może okazać się kolejna... obniżka stóp procentowych w Polsce. Porównując tę wypowiedź, z komentarzami po ostatnim posiedzeniu RPP wydaje się jednak, że jego opinia jest odosobniona.

Prognoza podstawowych wskaźników gospodarczy w Polsce Wskaźnik 2016 2017* 2018* PKB % r/r wzrost realny 2,7 3,8 3,1 Konsumpcja % r/r wzrost realny 3,8 3,9 2,8 Inwestycje % r/r wzrost realny -7,9 8,2 8,1 Sprzedaż detaliczna % r/r ceny stałe 5,4 5 3,1 Produkcja przemysłowa % r/r 2,9 6 5,5 Stopa bezrobocia na koniec roku % 8,3 8 7,8 Stopa bezrobocia średnioroczna % 9 7,3 6,4 Płace brutto w sektorze przedsiębiorstw % r/r 4,1 4,4 4,5 Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw 2,9 3,5 2,4 Ceny producentów % r/r średniorocznie -0,2 3,5 3,3 Ceny producentów % r/r na koniec roku 3,2 1,5 0 Inflacja % r/r średniorocznie -0,6 2,2 2,4 Inflacja % r/r na koniec roku 0,8 2,3 2,7

Źródło: Raiffeisen Bank Polska. *Prognoza.