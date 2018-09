Program "Czyste Powietrze". Można już składać wnioski o pieniądze na docieplenie domu

Fot. Andrzej Iwanczuk/REPORTER Minister Kowalczyk zachęca Polaków do składania wniosków przez internet

Można już składać wnioski dotyczące termomodernizacji domów i wymiany pieców w ramach programu "Czyste Powietrze". Od dzisiaj, 19 września, można to robić drogą elektroniczną.

- Programem "Czyste Powietrze" dajemy szansę Polakom na wymianę przestarzałych źródeł ciepła w swoich domach. Dzięki temu, że program działa kompleksowo, przeprowadzimy nie tylko termomodernizację 3 mln domostw. Przede wszystkim zyska na tym stan środowiska naturalnego, dzięki ograniczeniu emisji pyłów – mówił minister Henryk Kowalczyk, zachęcając Polaków do składania wniosków.

Równolegle w całym kraju trwa cykl spotkań w gminach dotyczący realizacji Programu "Czyste Powietrze". Można się na nich dowiedzieć, jak prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynku oraz wymianę przestarzałych źródeł ciepła.

Od 4 września resort środowiska przeprowadził ponad 400 spotkań, a w tym tygodniu zaplanowanych jest 230. Spotkania odbędą się w każdej gminie w Polsce, aktualny harmonogram znajduje się w zakładce "Czyste Powietrze" na stronie Ministerstwa Środowiska.

Program "Czyste Powietrze" będzie realizowany w latach 2018-2029. Jego budżet opiewa na 103 mld złotych, z czego finansowanie w formie dotacji to 63,3 mld zł, a w formie pożyczek zwrotnych 39,7 mld zł. Pieniądze zostaną przeznaczane w szczególności na termomodernizację i wymianę źródeł ciepła.

Wysokość dofinansowania w przypadku dotacji wahać się będzie od 40 do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji, zależności od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Tym samym właściciele domów, których dochody są najniższe otrzymają do 90 proc. dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach programu. Maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego wynoszą 53 tys. zł.

