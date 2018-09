Wpływy z mandatów mniejsze w sierpniu o połowę. Przez protest policjantów

W ramach protestu policjanci dają więcej pouczeń, a mniej mandatów. Efekt już widać. W sierpniu wpływy za mandaty od służb do budżetu były o niemal 25 mln zł niższe niż w tym samym okresie w 2017 r.

24 mln i 889 tys. zł - dokładnie o tyle mniej wpłynęło do budżetu z mandatów w porównaniu do sierpnia 2017 roku - podał na Twitterze dziennikarz Radia Zet Tomasz Maszczyk . To oznacza, że wpływy z wystawionych mandatów skurczyły o niemal 50 proc.