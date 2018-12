Ekonomista wątpi w plany przejęcia Getinu przez Plus Bank. "To byłoby po prostu nielogiczne"

O tym, że w myśl "planu Zdzisława" Plus Bank miałby przejąć pogrążony w kłopotach Getin Bank spekuluje część mediów. "Newsweek" opisał też spotkanie kontrolującego Plus Bank Zygmunta Solorza z premierem Mateuszem Morawieckim.

Ekonomista zwraca też uwagę, że oba banki działają na zupełnie inną skalę. Gdy Plus Bank miał na koniec udzielone pożyczki i kredyty na ok. 1,7 mld zł, to Getin miał je udzielone na ok. 41 mld. - Widać więc wyraźnie, że to zupełnie nie ta skala biznesu. Banki łączy się w tzw. "grupy rówieśnicze". To po prostu nie ten przypadek - tłumaczy.