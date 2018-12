Spotkanie Morawieckiego i Solorza-Żaka. Tydzień później ruszył sejmowy ekspres ws. przejmowania banków

Spotkanie premiera z właścicielem Cyfrowego Polsatu i Plus Banku opisuje " Newsweek " w kontekście afery KNF, która wybuchła kilkanaście dni później, po artykule "Gazety Wyborczej" na temat rozmowy Marka Chrzanowskiego z Leszkiem Czarneckim.

"Jeśli rzeczywiście Mateusz Morawiecki na parę dni przed złożeniem przez PiS poprawki, która umożliwiała małym prywatnym bankom przejęcie dużych banków, spotkał się z właścicielem takiego małego banku (panem Solorzem), to będzie głównym świadkiem w katowickiej prokuraturze - zapowiedział Roman Giertych, pełnomocnik Leszka Czarneckiego.

Jak wskazuje tygodnik, rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska początkowo zaprzeczała, że do spotkania Morawieckiego z Solorzem w ogóle doszło, ale zmieniła zdanie, gdy "Newsweek" powołał się na świadka, który miał widzieć obu panów.

Kilka dni po spotkaniu, 7 listopada do Sejmu wpływa poprawka do projektu ustawy wzmacniającej nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad bankami. Kluczową nowością jest możliwość przymusowego przejmowania banków, które znalazły się w tarapatach finansowych.

To właśnie to nowe uprawnienie KNF jest jednym z kluczowych elementów afery KNF, w której zarzuty usłyszał już Marek Chrzanowski. W nagranej przez Leszka Czarneckiego rozmowie z marca, były już szef KNF straszył bankiera "planem Zdzisława", czyli wprowadzeniem przymusowego przejmowania zagrożonych banków, co zagrażało właśnie bankom Czarneckiego.