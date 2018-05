Przejęcie Netii. Polsat obiecuje nowe usługi i atrakcyjne pakiety dla wszystkich Polaków

Fot. Andrzej Hulimka/REPORTER Polsat na razie nie chce zdradzić, czy marka Netia zostanie zachowana.

Dołączenie Netii do naszej Grupy oznaczałoby nowe usługi i produkty dla klientów obydwu firm oraz atrakcyjne pakiety usług dla wszystkich Polaków - tak korzyści z przejęcia operatora przedstawia spółka Zygmunta Solorza-Żaka. UOKiK wydał bezwarunkową zgodę na przejęcie Netii przez Cyfrowy Polsat.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że choć działalność obu firm pokrywa się w zakresie usług dostępu do płatnej telewizji, internetu mobilnego oraz telefonii komórkowej, "transakcja nie spowoduje ograniczenia konkurencji".

- Na rynkach związanych z internetem i telefonią udziały Cyfrowego Polsatu wzrosną nieznacznie i nadal będzie musiał konkurować z innymi przedsiębiorcami - tłumaczy prezes UOKiK, Marek Niechciał. - Podobnie jest w przypadku płatnej telewizji - dodaje.

Co ta transakcja oznacza dla klientów obu firm? - Dołączenie Netii do naszej Grupy oznaczałoby nowe usługi i produkty dla klientów obydwu firm oraz atrakcyjne pakiety usług dla wszystkich Polaków - przekonuje w mailu do money.pl Olga Zomer, rzeczniczka Grupy Cyfrowy Polsat.

Zomer wyjaśnia, że Netia, która ma infrastrukturę światłowodową w największych polskich miastach, "wpisuje się idealnie w cele Grupy Cyfrowy Polsat, której misją jest świadczenie na atrakcyjnych warunkach unikalnego zestawu usług medialnych i telekomunikacyjnych, szeroko dostępnych dla wszystkich Polaków".

To, jakie przewagi konkurencyjne da połączenie obu firm, Polsat przedstawił już w grudniu 2017 roku:

Firma na razie nie chce zdradzić, czy marka Netia i jej placówki zostanie zachowane. Nie wiadomo też, czy zmienią się ceny usług, z których korzystają teraz klienci Netii. - Jest zdecydowanie za wcześnie na udzielenie odpowiedzi na te pytania - mówi Olga Zomer.

- W piątek dopiero otrzymaliśmy zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad Netią, a dzisiaj do końca dnia trwa wezwanie na pakiet akcji, które, jeśli spotka się z pozytywną odpowiedzią obecnych akcjonariuszy Netii, pozwoli nam zrealizować ten plan - wyjaśnia.

Jak mówi przedstawicielka Polsatu, pozytywny odzew akcjonariuszy Netii może pozwolić na zamknięcie transakcji zakupu większościowego pakietu akcji tej spółki "w ciągu kolejnych dni". - Wtedy też będziemy mogli, jako większościowy akcjonariusz, zacząć wspólnie z Netią prace nad opracowaniem i wdrożeniem szczegółowej strategii Grupy w nowym kształcie - dodaje.

Przejmowanie Netii przez Cyfrowy Polsat rozpoczęło nabycie pakietu 32 proc. akcji tej spółki od dwóch znaczących akcjonariuszy - Mennicy Polskiej oraz FIP 11 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (FIZAN). Kwota transakcji wyniosła 638,8 mln zł.

Następnie na początku grudnia 2017 r. Cyfrowy Polsat ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 119 mln akcji Netii, stanowiących ok. 34 proc. kapitału zakładowego oraz ok. 34 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Spółka zaproponowała 5,77 zł za sztukę.

Wniosek Cyfrowego Polsatu o zgodę na przejęcie Netii wpłynął do UOKiK 21 grudnia 2017 r. Urząd uznał, że konieczne jest przeprowadzenie badania rynku, które miało oszacować udziały rynkowe Cyfrowego Polsatu i Netii. UOKiK wysłał ankiety do konkurentów uczestników transakcji, zapytał również o opinię Urząd Komunikacji Elektronicznej.

W 2017 roku przychody Netii wyniosły 1,44 mld zł, czyli były niższe o 5 proc. niż rok wcześniej. Mimo to zysk wzrósł o 9 proc. i wyniósł 35,5 mln zł. Na koniec 2017 roku Netia miała 1,987 mln usług.

