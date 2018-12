Przekop Mierzei Wiślanej. Urząd Morski w Gdyni rozpoczął starania o pozwolenie

Złożenie wniosku przez Urząd Morski w Gdyni potwierdził Polskiej Agencji Prasowej Bogusław Pinkiewicz. Dodał, że zgodnie z przepisami postępowanie potrwa do 30 dni, ale zaznaczył, że postępowanie może zostać przedłużone, jeśli pojawią się "uzasadnione okoliczności".

Pozwolenie wodnoprawne jest konieczne do tego, by zgodę na rozpoczęcie działań mógł wydać wojewoda. - Bez tego dokumentu inwestycja nie może ruszyć - podkreślił Pinkiewicz.

13 lipca 2018 roku Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska odwołał ze stanowiska szefową RDOŚ w Gdańsku Danutę Makowską, która podpisała się pod negatywną opinią z 28 czerwca 2018 roku na temat przekopu Mierzei Wiślanej. Powodu tej decyzji nie podano do publicznej wiadomości.

Zgodnie z nową decyzją środowiskową, budowniczowie przekopu przez Mierzeję Wiślaną będą musieli przesadzić hektary szuwarów, wstrzymywać roboty na czas migracji węgorzy, ustawiać budki i gniazda dla ptaków, a nawet odławiać i przenosić ryby. Jak wskazują eksperci, 142 warunki związane z ochroną przyrody czynią to przedsięwzięcie prawie niemożliwym do wykonania.