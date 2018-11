Przepis o przejmowaniu banków. Rzeczniczka PiS: nie ma potrzeby wstrzymywania prac

Pytana o to, czy prace nad kontrowersyjną nowelizacją Prawa bankowego zostaną wstrzymane, uznała, że "nie ma takiej potrzeby". - Pracować będziemy dalej - zapowiedziała, cytowana przez Polską Agencję Prasową.

Mazurek przekonywała, że złożona w ostatnich dniach poprawka jest związana z wdrożeniem dyrektywy unijnej. Dopytywana, o którą konkretnie dyrektywę chodzi powiedziała: "To nie tyle dyrektywa, ile przepisy wynikające z przepisów Komisji Europejskiej".

Przypomnijmy, że 7 listopada pełnomocnik Leszka Czarneckiego Roman Giertych złożył w prokuraturze zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, jakiego miał dopuścić się były już szef KNF Marek Chrzanowski. Dzień później do sejmowej komisji finansów publicznych trafiła nowelizacja ustawy o bankach, która nadaje Komisji Nadzoru Finansowego uprawnienia do tego, by nakazać jednemu bankowi przejęcie innego.