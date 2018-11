Przesłuchanie Michała Kanownika. "W 2013 r. na tel. kom. wyłudzono 2 mld zł VAT"

Michał Kanownik, jako świadek przed sejmową komisją ds. VAT, reprezentuje przedstawicieli sektora gospodarki, który - obok paliwowego i metalurgicznego - jest wykorzystywany do wyłudzeń VAT przez zorganizowane grupy przestępcze.

- Branża elektroniczna została szczególnie dotknięta. Problem oszustw podatkowych w tej branży pojawił się na przełomie 2011/2012 r. - zeznał Michał Kanownik, prezes Związku Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Branży RTV i IT – Cyfrowa Polska.

Jak dodał, na samych telefonach komórkowych w 2013 r. wyłudzono ok. 2 mld zł VAT.

- Z danych Eurostatu wynikało, że w 2013 r. z Polski wyjechało więcej telefonów komórkowych do UE niż ich przywieziono. Świadczyłoby to o tym, że w Polsce mamy potężną fabrykę telefonów komórkowych, co jest fikcją – mówił Kanownik.